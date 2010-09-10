Душ.кабина или ванная?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Душ.кабина или ванная?

Сообщение Barabulka222 » Сегодня, 09:59

Поделитесь впечатлениями у кого что установлено в ванной комнате.Не знаю чему отдать предпочтение(
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Мими888
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 11:04

Re: Душ.кабина или ванная?

Сообщение Мими888 » Сегодня, 11:05

Мне в ванной нравится лежать. Душ кабины не признаю)
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