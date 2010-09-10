Сообщение Бим » Вчера, 11:55

Мы себе из стекла кабину заказывали. Очень практичный и стильный вариант. До этого акриловая была - капец в обиходе. Пару лет простояла, потом сколы начали образовываться и царапины. Сейчас очень довольны. Ванны не признаю. Лежать в раскисшем сусле - ужас(