Душ.кабина или ванная?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Душ.кабина или ванная?
Поделитесь впечатлениями у кого что установлено в ванной комнате.Не знаю чему отдать предпочтение(
Re: Душ.кабина или ванная?
Мне в ванной нравится лежать. Душ кабины не признаю)
Re: Душ.кабина или ванная?
Мы себе из стекла кабину заказывали. Очень практичный и стильный вариант. До этого акриловая была - капец в обиходе. Пару лет простояла, потом сколы начали образовываться и царапины. Сейчас очень довольны. Ванны не признаю. Лежать в раскисшем сусле - ужас(
Re: Душ.кабина или ванная?
Ну и как вообще впечатления от такой?Мне кажется, что капли воды потом сложно от стекла отмыть. Смысла не вижу. В остальном вроде ниче. Еще честно говоря цена интересует, поскольку они явно не две копейки стоят.
Re: Душ.кабина или ванная?
Мими888 писал(а):Ну и как вообще впечатления от такой?Мне кажется, что капли воды потом сложно от стекла отмыть. Смысла не вижу. В остальном вроде ниче. Еще честно говоря цена интересует, поскольку они явно не две копейки стоят.
Цена таких моделей вполне адекватная, главное найти нормального поставщика. Что же касается капель воды, то мы покупали специальное покрытие http://www.glavsteklostroy.ru/catalog/vodoottalkivayushchee_pokrytie_dlya_stekla/ водоотталкивающие. Кабинка как новая стоит, хотя ей уже больше года. Нам его предложили приобрести там же, где мы ее и заказывали. По сей день не жалеем. Причем делали нам все под заказ - и фурнитуру нужного цвета подбирали, и толщину стекла, и размеры, одним словом все под нас и для нас делали)
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