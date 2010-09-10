Сообщение Весна » 18 янв 2017, 11:18

Не могу не вставить свои пять копеек.Став счастливыми обладателями просторной новостройки,в целях устранения очередей в места общего пользования. решили установить и ванну и кабину.Через 3 года имеем следующее.Акриловая ванна имеет небольшие царапины,но в целом держится весьма достойно.Чищу недорогим гелем из Галактики. Душевая кабина с поддоном средней глубины была куплена в апельсине где-то за 35-36тыр.Со всеми делами: и тебе телефон,и радио и тропический душ и проч.даже не знаю с чего начать..После того. как после пользования кабина мылась, душ можно было принимать еще раз.Через полгода стала в апельсине почти родным человеком, т.к. дважды заказывала стекло.Один раз оно осыпалось при сборке в руках у специалиста. Если бы не видела сама- подумала. что по пьяни грохнул.Ан-нет.Просто осыпалось.А потом мама поскользнулась и махнула рукой...Далее поставка или производство данной модели было прекращено, и когда в третий раз мне понадобилось это гребаное стекло - мне щелкнули по носу. В итоге стоит это чудо без дверки, в ней кот спит. Короче. изначально мне ближе была ванна. С ней и осталась..А душ тропический сейчас можно купить в виде насадки с несколькими режимами на обычный душ.