Душ.кабина или ванная?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Душ.кабина или ванная?
Поделитесь впечатлениями у кого что установлено в ванной комнате.Не знаю чему отдать предпочтение(
Re: Душ.кабина или ванная?
Мне в ванной нравится лежать. Душ кабины не признаю)
Re: Душ.кабина или ванная?
Мы себе из стекла кабину заказывали. Очень практичный и стильный вариант. До этого акриловая была - капец в обиходе. Пару лет простояла, потом сколы начали образовываться и царапины. Сейчас очень довольны. Ванны не признаю. Лежать в раскисшем сусле - ужас(
Re: Душ.кабина или ванная?
Ну и как вообще впечатления от такой?Мне кажется, что капли воды потом сложно от стекла отмыть. Смысла не вижу. В остальном вроде ниче. Еще честно говоря цена интересует, поскольку они явно не две копейки стоят.
Re: Душ.кабина или ванная?
Мими888 писал(а):Ну и как вообще впечатления от такой?Мне кажется, что капли воды потом сложно от стекла отмыть. Смысла не вижу. В остальном вроде ниче. Еще честно говоря цена интересует, поскольку они явно не две копейки стоят.
Цена таких моделей вполне адекватная, главное найти нормального поставщика. Что же касается капель воды, то мы покупали специальное покрытие http://www.glavsteklostroy.ru/catalog/vodoottalkivayushchee_pokrytie_dlya_stekla/ водоотталкивающие. Кабинка как новая стоит, хотя ей уже больше года. Нам его предложили приобрести там же, где мы ее и заказывали. По сей день не жалеем. Причем делали нам все под заказ - и фурнитуру нужного цвета подбирали, и толщину стекла, и размеры, одним словом все под нас и для нас делали)
Re: Душ.кабина или ванная?
А у нас дома стоит поддон и шторкой закрываемся!
но когда будем перезжать, то будем ставить кабинку , т.к. 1-удобно; 2-ванну мы не принимаем, 3-хотим чтоб обязательно был тропический душ, 4-чтоб был массаж, это очень приятно, 5-да и музыка тоже неплохо, 6-экономит месте, особенно когда его мало
плохо в кабинке, это то что нужно ее протирать, по крайней мере дверцы, да и в месте где бегают ролики от дверцы (незнаю как называется) постоянно влажно и там образуемся черная плесень , вот там нужно обязательно вымывать щетками! в принципе мы и так постоянно моем рановину и поддон, так что думаю проблем не будет.
но когда будем перезжать, то будем ставить кабинку , т.к. 1-удобно; 2-ванну мы не принимаем, 3-хотим чтоб обязательно был тропический душ, 4-чтоб был массаж, это очень приятно, 5-да и музыка тоже неплохо, 6-экономит месте, особенно когда его мало
плохо в кабинке, это то что нужно ее протирать, по крайней мере дверцы, да и в месте где бегают ролики от дверцы (незнаю как называется) постоянно влажно и там образуемся черная плесень , вот там нужно обязательно вымывать щетками! в принципе мы и так постоянно моем рановину и поддон, так что думаю проблем не будет.
Re: Душ.кабина или ванная?
Кабинку все таки лучше )
Re: Душ.кабина или ванная?
Не могу не вставить свои пять копеек.Став счастливыми обладателями просторной новостройки,в целях устранения очередей в места общего пользования. решили установить и ванну и кабину.Через 3 года имеем следующее.Акриловая ванна имеет небольшие царапины,но в целом держится весьма достойно.Чищу недорогим гелем из Галактики. Душевая кабина с поддоном средней глубины была куплена в апельсине где-то за 35-36тыр.Со всеми делами: и тебе телефон,и радио и тропический душ и проч.даже не знаю с чего начать..После того. как после пользования кабина мылась, душ можно было принимать еще раз.Через полгода стала в апельсине почти родным человеком, т.к. дважды заказывала стекло.Один раз оно осыпалось при сборке в руках у специалиста. Если бы не видела сама- подумала. что по пьяни грохнул.Ан-нет.Просто осыпалось.А потом мама поскользнулась и махнула рукой...Далее поставка или производство данной модели было прекращено, и когда в третий раз мне понадобилось это гребаное стекло - мне щелкнули по носу. В итоге стоит это чудо без дверки, в ней кот спит. Короче. изначально мне ближе была ванна. С ней и осталась..А душ тропический сейчас можно купить в виде насадки с несколькими режимами на обычный душ.
Re: Душ.кабина или ванная?
Буцефалия писал(а):Кабинку все таки лучше )
Соглашусь с Вами)) Как по мне, так душевая кабинка намного удобнее ванны, да и места много не занимает, что тоже существенный плюс. Мы, когда ремонт в санузле делали, смотрели только прямоугольные душевые кабины https://www.santehnika-vita.ru/dushevye-kabiny-i-boksy/rossija/ потому что они бы прекрасно вписались в нашу небольшую площадь, и в итоге, не прогадали. Теперь душевая кабинка - мое любимое место в доме - включаю музыку, гидромассаж и вперед)))))))
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