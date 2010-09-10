Сообщение Voed » 15 фев 2018, 09:09

У на все смесители этой торговой марки. Только аккуратно выбирайте, сейчас много подделок. Мы вот в неком магазине чуть не купили лейку для душа якобы этого, а на самом деле корейского производителя.