Душ.кабина или ванная?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Душ.кабина или ванная?
Поделитесь впечатлениями у кого что установлено в ванной комнате.Не знаю чему отдать предпочтение(
Re: Душ.кабина или ванная?
Мне в ванной нравится лежать. Душ кабины не признаю)
Re: Душ.кабина или ванная?
Мы себе из стекла кабину заказывали. Очень практичный и стильный вариант. До этого акриловая была - капец в обиходе. Пару лет простояла, потом сколы начали образовываться и царапины. Сейчас очень довольны. Ванны не признаю. Лежать в раскисшем сусле - ужас(
Re: Душ.кабина или ванная?
Ну и как вообще впечатления от такой?Мне кажется, что капли воды потом сложно от стекла отмыть. Смысла не вижу. В остальном вроде ниче. Еще честно говоря цена интересует, поскольку они явно не две копейки стоят.
Re: Душ.кабина или ванная?
Мими888 писал(а):Ну и как вообще впечатления от такой?Мне кажется, что капли воды потом сложно от стекла отмыть. Смысла не вижу. В остальном вроде ниче. Еще честно говоря цена интересует, поскольку они явно не две копейки стоят.
Цена таких моделей вполне адекватная, главное найти нормального поставщика. Что же касается капель воды, то мы покупали специальное покрытие http://www.glavsteklostroy.ru/catalog/vodoottalkivayushchee_pokrytie_dlya_stekla/ водоотталкивающие. Кабинка как новая стоит, хотя ей уже больше года. Нам его предложили приобрести там же, где мы ее и заказывали. По сей день не жалеем. Причем делали нам все под заказ - и фурнитуру нужного цвета подбирали, и толщину стекла, и размеры, одним словом все под нас и для нас делали)
Re: Душ.кабина или ванная?
Barabulka222 писал(а):Поделитесь впечатлениями у кого что установлено в ванной комнате.Не знаю чему отдать предпочтение(
Отталкиваетесь от размера помещения.
Re: Душ.кабина или ванная?
У нас сейчас стоит вопрос о выборе душевой системы. Мастера нам советуют Hansgrohe даже вот видео нашел https://www.youtube.com/watch?v=sFtFVkw ... e=youtu.be Чем она так хороша? Может можно какой аналог по дешевле взять?
Re: Душ.кабина или ванная?
У на все смесители этой торговой марки. Только аккуратно выбирайте, сейчас много подделок. Мы вот в неком магазине чуть не купили лейку для душа якобы этого, а на самом деле корейского производителя.
- allenatore
- Гость RZN.info
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: Душ.кабина или ванная?
Поставил акриловую ванну, только перед тем пришлось усилить армирующий слой для надёжности. Ванная - это всегда универсально, а душ - это только душ, и не более.
английский по скайпу: euroeducation-english2
Re: Душ.кабина или ванная?
Лично я рекомендую посмотреть на https://www.santeh-import.ru/, им я доверяю, да и гарантии дают. Если что-то не понравится, заменят или вернут деньги без вопросов.
Re: Душ.кабина или ванная?
Конечно у душевой кабины больше преимуществ. И это и оснащение дополнительным функционалом - тропический душ, ароматерапия, переключение на разные режимы подачи воды (массаж, nano, и тд.), наличие радио. А еще при наличии кабины значительно экономный расход воды. Кабина так же может служить альтернативой ванне, если выбрать модель с глубоким поддоном. Так что, плюсы очевидны и почему бы не радовать себя комфортом, тем более цены на такое удовольствие как душевая кабина, вполне доступны. Даже есть возможность купить в рассрочку, например в магазине БИГАМ https://www.bigam.ru
Re: Душ.кабина или ванная?
У нас в нашей малогабаритке не помещается ванная, поэтому устанавливали душевую кабину. Сразу думали вызывать специалиста по установке, но потом прочитал эту статью http://okanalizacii.ru/santeh_vodoprov/ ... ukami.html и установил все сам за пару дней без вопросов.
Re: Душ.кабина или ванная?
Мне больше нравится душевая кабина. Во первых это более экономный вариант, а еще можно в кабине нормально развернуться, чтобы покупаться, а вот в ванной не совсем удобно стоять. На remoo.ru об этом конечно больше описано и исходя из описания вы можете сами для себя решить, что лучше ставить в доме.
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