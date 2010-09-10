Распродажа одежды и обуви

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slantjei
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 мар 2013, 18:11

Распродажа одежды и обуви

Сообщение slantjei » Сегодня, 14:47

Интернет-магазин выгодных покупок №1

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Распродажа одежды и обуви. Бонусная система. Покупатель экономит до 30%.

Преимущества для клиентов!

Помимо большой экономии покупатель может найти:

· Большой ассортимент недорогой одежды, преимущественно женской.

· Ассортимент женских платьев один из самых больших на рынке.

· Высокое качество товаров. 90% товаров произведено в России.

· Постоянное обновление коллекции. Новинки каждый день.

· Бесплатная и удобная доставка по всей России. Разные способы доставки – курьерская доставка, пункты самовывоза, Почта России.

· Помимо бонусной системы есть раздел Распродаж, в котором цены на товары ниже себестоимости.
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