Распродажа одежды и обуви
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Распродажа одежды и обуви
Интернет-магазин выгодных покупок №1
http://groupprice.r.mix-uni.ru/1294874475/
Распродажа одежды и обуви. Бонусная система. Покупатель экономит до 30%.
Преимущества для клиентов!
Помимо большой экономии покупатель может найти:
· Большой ассортимент недорогой одежды, преимущественно женской.
· Ассортимент женских платьев один из самых больших на рынке.
· Высокое качество товаров. 90% товаров произведено в России.
· Постоянное обновление коллекции. Новинки каждый день.
· Бесплатная и удобная доставка по всей России. Разные способы доставки – курьерская доставка, пункты самовывоза, Почта России.
· Помимо бонусной системы есть раздел Распродаж, в котором цены на товары ниже себестоимости.
http://groupprice.r.mix-uni.ru/1294874475/
Распродажа одежды и обуви. Бонусная система. Покупатель экономит до 30%.
Преимущества для клиентов!
Помимо большой экономии покупатель может найти:
· Большой ассортимент недорогой одежды, преимущественно женской.
· Ассортимент женских платьев один из самых больших на рынке.
· Высокое качество товаров. 90% товаров произведено в России.
· Постоянное обновление коллекции. Новинки каждый день.
· Бесплатная и удобная доставка по всей России. Разные способы доставки – курьерская доставка, пункты самовывоза, Почта России.
· Помимо бонусной системы есть раздел Распродаж, в котором цены на товары ниже себестоимости.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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