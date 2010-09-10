Участок под строительство на природе.
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Участок под строительство на природе.
Друзья, на конец то решили построить себе дом , где ни будь в красивом месте, на природе, что бы можно было в лес сходить, рыбку половить, да и деткам лучше бегать по травке, чем по асфальту. Подкиньте идейку, где лучше!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24074
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Участок под строительство на природе.
возле озера Онтарио. чем не идея?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Участок под строительство на природе.
Не плохо, но далековато немного, можно и по ближе выбрать. Как Вам вариант возле реки Оки, в Тульской области, у нас там дом. Природа классная, лес река, я рыбу ловлю. за грибами ходим, красота, можете и себе подобрать участок, не проблем http://www.rdachi.ru/uchastki-po-simferopolskomu-shosse/ . Соседями будем!
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