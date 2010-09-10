Сообщение КсюшаЧ » 46 минут назад

Друзья, на конец то решили построить себе дом , где ни будь в красивом месте, на природе, что бы можно было в лес сходить, рыбку половить, да и деткам лучше бегать по травке, чем по асфальту. Подкиньте идейку, где лучше!