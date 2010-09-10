Участок под строительство на природе.

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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Участок под строительство на природе.

Сообщение КсюшаЧ » Вчера, 17:58

Друзья, на конец то решили построить себе дом , где ни будь в красивом месте, на природе, что бы можно было в лес сходить, рыбку половить, да и деткам лучше бегать по травке, чем по асфальту. Подкиньте идейку, где лучше!
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24075
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение ФрекенСнорк » Вчера, 18:15

возле озера Онтарио. чем не идея?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Odin
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 17:05
Откуда: Рязань

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение Odin » Вчера, 18:22

Не плохо, но далековато немного, можно и по ближе выбрать. Как Вам вариант возле реки Оки, в Тульской области, у нас там дом. Природа классная, лес река, я рыбу ловлю. за грибами ходим, красота, можете и себе подобрать участок, не проблем http://www.rdachi.ru/uchastki-po-simferopolskomu-shosse/ . Соседями будем! Изображение
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3190
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение глен » Сегодня, 00:21

ФрекенСнорк писал(а):возле озера Онтарио. чем не идея?

ну или вот в Калифорнии есть городок Висейлия...очень даже рекомендую..."нац парк секвой" расположенный рядышком придаёт особый колорит ............ :roll:
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