Участок под строительство на природе.
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Участок под строительство на природе.
Друзья, на конец то решили построить себе дом , где ни будь в красивом месте, на природе, что бы можно было в лес сходить, рыбку половить, да и деткам лучше бегать по травке, чем по асфальту. Подкиньте идейку, где лучше!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Участок под строительство на природе.
возле озера Онтарио. чем не идея?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3191
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Участок под строительство на природе.
ФрекенСнорк писал(а):возле озера Онтарио. чем не идея?
ну или вот в Калифорнии есть городок Висейлия...очень даже рекомендую..."нац парк секвой" расположенный рядышком придаёт особый колорит ............
Re: Участок под строительство на природе.
Вы серьезно? Вы вообще цены в Подмосковье смотрели? Я оюсь представить сколько будет стоить участок в Калифорнии. Нам и септик-то дорого, но он даже не 10% от стоимости участка стоит
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:10
Re: Участок под строительство на природе.
Мы когда закончили строительство нашего дома, нанимали фирму для уборки Могу посоветовать "КинЧип" https://cleancheap.ru/uslugi . Сразу же приехали, рассчитали стоимость и назначили день и время. В назначенный срок приехали, сделали свою работу. Работой остались довольны, особо придраться не было к чему. Да и люди были приятные, не грубили. Спасибо им за отличную работу.
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