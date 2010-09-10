Участок под строительство на природе.

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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Участок под строительство на природе.

Сообщение КсюшаЧ » 28 дек 2016, 17:58

Друзья, на конец то решили построить себе дом , где ни будь в красивом месте, на природе, что бы можно было в лес сходить, рыбку половить, да и деткам лучше бегать по травке, чем по асфальту. Подкиньте идейку, где лучше!
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение ФрекенСнорк » 28 дек 2016, 18:15

возле озера Онтарио. чем не идея?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3191
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Контактная информация пользователя глен

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение глен » 29 дек 2016, 00:21

ФрекенСнорк писал(а):возле озера Онтарио. чем не идея?

ну или вот в Калифорнии есть городок Висейлия...очень даже рекомендую..."нац парк секвой" расположенный рядышком придаёт особый колорит ............ :roll:
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение Зверь » Сегодня, 00:05

Вы серьезно? Вы вообще цены в Подмосковье смотрели? Я оюсь представить сколько будет стоить участок в Калифорнии. Нам и септик-то дорого, но он даже не 10% от стоимости участка стоит
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tanyasolokova
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:10

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение tanyasolokova » 25 минут назад

Мы когда закончили строительство нашего дома, нанимали фирму для уборки Могу посоветовать "КинЧип" https://cleancheap.ru/uslugi . Сразу же приехали, рассчитали стоимость и назначили день и время. В назначенный срок приехали, сделали свою работу. Работой остались довольны, особо придраться не было к чему. Да и люди были приятные, не грубили. Спасибо им за отличную работу.
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