Участок под строительство на природе.
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Участок под строительство на природе.
Друзья, на конец то решили построить себе дом , где ни будь в красивом месте, на природе, что бы можно было в лес сходить, рыбку половить, да и деткам лучше бегать по травке, чем по асфальту. Подкиньте идейку, где лучше!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Участок под строительство на природе.
возле озера Онтарио. чем не идея?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3192
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Участок под строительство на природе.
ФрекенСнорк писал(а):возле озера Онтарио. чем не идея?
ну или вот в Калифорнии есть городок Висейлия...очень даже рекомендую..."нац парк секвой" расположенный рядышком придаёт особый колорит ............
Re: Участок под строительство на природе.
Вы серьезно? Вы вообще цены в Подмосковье смотрели? Я оюсь представить сколько будет стоить участок в Калифорнии. Нам и септик-то дорого, но он даже не 10% от стоимости участка стоит
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3192
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Участок под строительство на природе.
Зверь писал(а):Вы серьезно? Вы вообще цены в Подмосковье смотрели? Я оюсь представить сколько будет стоить участок в Калифорнии.
в Калифорнии дешевле
Re: Участок под строительство на природе.
глен писал(а):Зверь писал(а):Вы серьезно? Вы вообще цены в Подмосковье смотрели? Я оюсь представить сколько будет стоить участок в Калифорнии.
в Калифорнии дешевле
Смотря в каком Подмосковье Не все берут участки в Алабино или по Новой Риге. А в Луховицком, Зарайском, Озерском и т.п. районах сильно дорого? С учётом того, что там нищета: жительницы Белоомута считали за счастье устроиться в пионерлагерь Берёзка (ст. Фруктовая) посудомойками, пока лагерь не закрыли.
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Участок под строительство на природе.
Зверь писал(а):Вы серьезно? Вы вообще цены в Подмосковье смотрели? Я оюсь представить сколько будет стоить участок в Калифорнии. Нам и септик-то дорого, но он даже не 10% от стоимости участка стоит
Ну знаете ли, и участки бывают разные, есть и копеечные, но сами понимаете, покупка не без подвоха))да и септики тоже, на 10 человек видали? На http://www.avtonomno.ru/topas/ под 150 кусков, и это продавец адекватный. Так что это спорный вопрос
Re: Участок под строительство на природе.
Видали, потому и говорю об этом. Но на десять человек, конечно, нам не надо, а вот на пять-шесть в самый раз. И да, они тех денег стоят
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