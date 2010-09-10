Участок под строительство на природе.

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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Участок под строительство на природе.

Сообщение КсюшаЧ » 28 дек 2016, 17:58

Друзья, на конец то решили построить себе дом , где ни будь в красивом месте, на природе, что бы можно было в лес сходить, рыбку половить, да и деткам лучше бегать по травке, чем по асфальту. Подкиньте идейку, где лучше!
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24091
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение ФрекенСнорк » 28 дек 2016, 18:15

возле озера Онтарио. чем не идея?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3201
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение глен » 29 дек 2016, 00:21

ФрекенСнорк писал(а):возле озера Онтарио. чем не идея?

ну или вот в Калифорнии есть городок Висейлия...очень даже рекомендую..."нац парк секвой" расположенный рядышком придаёт особый колорит ............ :roll:
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение Зверь » 04 апр 2017, 00:05

Вы серьезно? Вы вообще цены в Подмосковье смотрели? Я оюсь представить сколько будет стоить участок в Калифорнии. Нам и септик-то дорого, но он даже не 10% от стоимости участка стоит
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3201
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение глен » 05 апр 2017, 10:40

Зверь писал(а):Вы серьезно? Вы вообще цены в Подмосковье смотрели? Я оюсь представить сколько будет стоить участок в Калифорнии.

в Калифорнии дешевле :D :D :D
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1779
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение АЛСНщик » 12 апр 2017, 08:33

глен писал(а):
Зверь писал(а):Вы серьезно? Вы вообще цены в Подмосковье смотрели? Я оюсь представить сколько будет стоить участок в Калифорнии.

в Калифорнии дешевле :D :D :D

Смотря в каком Подмосковье :wink: Не все берут участки в Алабино или по Новой Риге. А в Луховицком, Зарайском, Озерском и т.п. районах сильно дорого? С учётом того, что там нищета: жительницы Белоомута считали за счастье устроиться в пионерлагерь Берёзка (ст. Фруктовая) посудомойками, пока лагерь не закрыли.
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение Barabulka222 » 13 апр 2017, 00:10

Зверь писал(а):Вы серьезно? Вы вообще цены в Подмосковье смотрели? Я оюсь представить сколько будет стоить участок в Калифорнии. Нам и септик-то дорого, но он даже не 10% от стоимости участка стоит

Ну знаете ли, и участки бывают разные, есть и копеечные, но сами понимаете, покупка не без подвоха))да и септики тоже, на 10 человек видали? На http://www.avtonomno.ru/topas/ под 150 кусков, и это продавец адекватный. Так что это спорный вопрос
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение Зверь » 13 апр 2017, 22:36

Видали, потому и говорю об этом. Но на десять человек, конечно, нам не надо, а вот на пять-шесть в самый раз. И да, они тех денег стоят
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение Зинаидушка » 03 июл 2017, 01:46

Если любите рыбалку, то конечно лучше ближе в воде, я бы ближе к Оке выбрала место.
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Hanny
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 17:31

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение Hanny » 27 сен 2017, 15:45

Да, окрестности Оки заслуживают внимания!
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AndresS
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 май 2017, 11:58

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение AndresS » 06 дек 2017, 13:43

Это точно!
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение щукин » 11 мар 2018, 17:04

Конечно это хорошее место. Как я прочитал на этом форуме то нужно соблюдать некоторые моменты при строительстве возле реки.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11262
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение UNCLE1911 » 20 мар 2018, 16:20

Шчукин, ты не людоедкин муж часом?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Участок под строительство на природе.

Сообщение щукин » Вчера, 21:42

Он самый! Прелестно. Огооо. :D
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