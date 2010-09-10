Газ или электричество?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Газ или электричество?
Делаем ремонт в новой квартире,и пока не можем решить ставить ли газ.котел нам или нет. И не будет проблем с отключением горячей воды, но как это отразится на комуналке? Кто знает?
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