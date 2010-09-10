Газ или электричество?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Waterfall
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 13:31

Газ или электричество?

Сообщение Waterfall » Сегодня, 13:47

Делаем ремонт в новой квартире,и пока не можем решить ставить ли газ.котел нам или нет. И не будет проблем с отключением горячей воды, но как это отразится на комуналке? Кто знает?
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