Газ или электричество?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Waterfall
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 дек 2016, 13:31

Газ или электричество?

Сообщение Waterfall » 29 дек 2016, 13:47

Делаем ремонт в новой квартире,и пока не можем решить ставить ли газ.котел нам или нет. И не будет проблем с отключением горячей воды, но как это отразится на комуналке? Кто знает?
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Газ или электричество?

Сообщение Буцефалия » 11 янв 2017, 11:07

Газ он по дешевле электричества но и опаснее в квартире. С учетом коммуналки я за газ
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Dolet
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 16:41

Re: Газ или электричество?

Сообщение Dolet » 14 минут назад

Я бы газ ставил, так как дешевле намного обходится. В ближайшее время буду ремонтом так же заниматься, планирую подключаться к газу, устанавливать котел "Протерм". Кстати, вы уже решили, что будете в ванной ставить: душевые боксы или обычную ванную?
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