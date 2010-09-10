Газ или электричество?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Газ или электричество?
Делаем ремонт в новой квартире,и пока не можем решить ставить ли газ.котел нам или нет. И не будет проблем с отключением горячей воды, но как это отразится на комуналке? Кто знает?
Re: Газ или электричество?
Газ он по дешевле электричества но и опаснее в квартире. С учетом коммуналки я за газ
Re: Газ или электричество?
Я бы газ ставил, так как дешевле намного обходится. В ближайшее время буду ремонтом так же заниматься, планирую подключаться к газу, устанавливать котел "Протерм". Кстати, вы уже решили, что будете в ванной ставить: душевые боксы или обычную ванную?
Re: Газ или электричество?
Что значит ставить котел или нет? У вас отопление центральное?
Или имеется ввиду только газовая колонка для горячей воды?
Изначально что в квартире стояло?
Газ дешевле обходится потом. Но сначала надо купить котел, проект и т.д.
Отбиваться это все будет не год и не два.
Или имеется ввиду только газовая колонка для горячей воды?
Изначально что в квартире стояло?
Газ дешевле обходится потом. Но сначала надо купить котел, проект и т.д.
Отбиваться это все будет не год и не два.
4 сообщения • Страница 1 из 1
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