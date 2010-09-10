Газ или электричество?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Газ или электричество?

Сообщение Буцефалия » 11 янв 2017, 11:07

Газ он по дешевле электричества но и опаснее в квартире. С учетом коммуналки я за газ
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Semmihailov
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 10:57
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Re: Газ или электричество?

Сообщение Semmihailov » 36 минут назад

Тут дело такое, на вкус и цвет товарищей нет. Я лично за электричество, насмотришься по телевизору на алкашей, которые позабывают газ выключить, прибухивая и держа в зубах сигарету, а потом пол дома взрывом сносят. Не доверяю я людям. ТАк то понятное дело, что он дешевле. Плюс для электричества сейчас больший выбор различных приборов, например электрообогревателей, таких как этот, так что смотрите сами)
Прочность, жесткость, устойчивость
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