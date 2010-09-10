Газ или электричество?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: Газ или электричество?
Газ он по дешевле электричества но и опаснее в квартире. С учетом коммуналки я за газ
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 окт 2016, 10:57
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Re: Газ или электричество?
Тут дело такое, на вкус и цвет товарищей нет. Я лично за электричество, насмотришься по телевизору на алкашей, которые позабывают газ выключить, прибухивая и держа в зубах сигарету, а потом пол дома взрывом сносят. Не доверяю я людям. ТАк то понятное дело, что он дешевле. Плюс для электричества сейчас больший выбор различных приборов, например электрообогревателей, таких как этот, так что смотрите сами)
Прочность, жесткость, устойчивость
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