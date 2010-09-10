Газ или электричество?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Газ или электричество?

Сообщение Буцефалия » 11 янв 2017, 11:07

Газ он по дешевле электричества но и опаснее в квартире. С учетом коммуналки я за газ
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Газ или электричество?

Сообщение Engineer » 20 фев 2017, 16:34

Что значит ставить котел или нет? У вас отопление центральное?
Или имеется ввиду только газовая колонка для горячей воды?

Изначально что в квартире стояло?

Газ дешевле обходится потом. Но сначала надо купить котел, проект и т.д.
Отбиваться это все будет не год и не два.
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Газ или электричество?

Сообщение Mukoll » Сегодня, 17:45

Ну знаете ли, тут все зависит не только от ваших предпочтений, а еще и от того, какое оборудование вам подойдёт лучше. К примеру, с учетом не таких уж и высоких цен на газовые колонки, мы остановились именно на них. Благо, что и на https://kotel-nn.ru/gazovye-kolonki/ есть все, что только душе угодно. Можно подобрать хорошие варианты :)
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