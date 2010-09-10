Газ или электричество?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Re: Газ или электричество?
Газ он по дешевле электричества но и опаснее в квартире. С учетом коммуналки я за газ
Re: Газ или электричество?
Что значит ставить котел или нет? У вас отопление центральное?
Или имеется ввиду только газовая колонка для горячей воды?
Изначально что в квартире стояло?
Газ дешевле обходится потом. Но сначала надо купить котел, проект и т.д.
Отбиваться это все будет не год и не два.
Или имеется ввиду только газовая колонка для горячей воды?
Изначально что в квартире стояло?
Газ дешевле обходится потом. Но сначала надо купить котел, проект и т.д.
Отбиваться это все будет не год и не два.
Re: Газ или электричество?
Ну знаете ли, тут все зависит не только от ваших предпочтений, а еще и от того, какое оборудование вам подойдёт лучше. К примеру, с учетом не таких уж и высоких цен на газовые колонки, мы остановились именно на них. Благо, что и на https://kotel-nn.ru/gazovye-kolonki/ есть все, что только душе угодно. Можно подобрать хорошие варианты
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