Сообщение Engineer » 20 фев 2017, 16:34

Что значит ставить котел или нет? У вас отопление центральное?

Или имеется ввиду только газовая колонка для горячей воды?



Изначально что в квартире стояло?



Газ дешевле обходится потом. Но сначала надо купить котел, проект и т.д.

Отбиваться это все будет не год и не два.