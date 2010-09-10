нужны мебельные болты

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VictorBulo30
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 17:56
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нужны мебельные болты

Сообщение VictorBulo30 » Сегодня, 18:01

Привет друзья, нужны мебельные болты...если у кого есть б/У пишите или подскажите где не дорого купить?!
Заранее благодарю!
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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
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Re: нужны мебельные болты

Сообщение DJMER » Сегодня, 20:25

В магазине ШАЙБА, на Еленина 112.
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