нужны мебельные болты
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- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 541
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
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Re: нужны мебельные болты
В магазине ШАЙБА, на Еленина 112.
- YurokLista
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 дек 2016, 13:07
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Re: нужны мебельные болты
VictorBulo30 писал(а):Привет друзья, нужны мебельные болты...если у кого есть б/У пишите или подскажите где не дорого купить?!
Заранее благодарю!
Купить можно где угодно, на строительном рынке, на ашане даже или в интернете, если брать через интернет, то могу посоветовать этот http://savvats.com/catalog/bolty_mebelnye/ магазин! Отовариваться там одно удовольствие как и на рынке!)
Re: нужны мебельные болты
Remoo, Не советую через интернет покупать что либо. Интернет создан для того чтобы выдавать информацию, вот если есть вопрос по строительству то всегда есть полно информационных сайтов той или иной тематики. Помню когда-то заказал сварочный аппарат, после того не берусь за это дело.
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