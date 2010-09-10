нужны мебельные болты

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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
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Re: нужны мебельные болты

Сообщение DJMER » 29 дек 2016, 20:25

В магазине ШАЙБА, на Еленина 112.
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YurokLista
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 13:07
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Re: нужны мебельные болты

Сообщение YurokLista » 30 дек 2016, 13:14

VictorBulo30 писал(а):Привет друзья, нужны мебельные болты...если у кого есть б/У пишите или подскажите где не дорого купить?!
Заранее благодарю!

Купить можно где угодно, на строительном рынке, на ашане даже или в интернете, если брать через интернет, то могу посоветовать этот http://savvats.com/catalog/bolty_mebelnye/ магазин! Отовариваться там одно удовольствие как и на рынке!)
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nazar123
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 20:07

Re: нужны мебельные болты

Сообщение nazar123 » Сегодня, 19:08

Remoo, Не советую через интернет покупать что либо. Интернет создан для того чтобы выдавать информацию, вот если есть вопрос по строительству то всегда есть полно информационных сайтов той или иной тематики. Помню когда-то заказал сварочный аппарат, после того не берусь за это дело.
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