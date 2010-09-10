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YurokLista Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: 30 дек 2016, 13:07 Re: нужны мебельные болты Цитата Сообщение YurokLista » 30 дек 2016, 13:14 VictorBulo30 писал(а): Привет друзья, нужны мебельные болты...если у кого есть б/У пишите или подскажите где не дорого купить?!

Заранее благодарю!

Купить можно где угодно, на строительном рынке, на ашане даже или в интернете, если брать через интернет, то могу посоветовать этот Купить можно где угодно, на строительном рынке, на ашане даже или в интернете, если брать через интернет, то могу посоветовать этот http://savvats.com/catalog/bolty_mebelnye/ магазин! Отовариваться там одно удовольствие как и на рынке!) Вернуться к началу

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