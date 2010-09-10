Сообщение Виктория_Б » 19 минут назад

Могу сказать одно, что изначально нужно было покупать такую мебель, чтоб потом болты на нее не искать, я мужу сразу говорила, чтоб он такую искал, наверное он именно поэтому так внимательно подошел к выбору и это хорошо.