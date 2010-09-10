нужны мебельные болты
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- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 541
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
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Re: нужны мебельные болты
В магазине ШАЙБА, на Еленина 112.
- YurokLista
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 дек 2016, 13:07
- Контактная информация:
Re: нужны мебельные болты
VictorBulo30 писал(а):Привет друзья, нужны мебельные болты...если у кого есть б/У пишите или подскажите где не дорого купить?!
Заранее благодарю!
Купить можно где угодно, на строительном рынке, на ашане даже или в интернете, если брать через интернет, то могу посоветовать этот http://savvats.com/catalog/bolty_mebelnye/ магазин! Отовариваться там одно удовольствие как и на рынке!)
- Виктория_Б
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16
Re: нужны мебельные болты
Могу сказать одно, что изначально нужно было покупать такую мебель, чтоб потом болты на нее не искать, я мужу сразу говорила, чтоб он такую искал, наверное он именно поэтому так внимательно подошел к выбору и это хорошо.
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