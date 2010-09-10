Сообщение Barabulka222 » 46 минут назад

Не всегда так получается...найти то что хочется, иногда получается наоборот. Вот у нас тоже похожая беда, купили диван в гостиную, а он через год начал плохо разлаживаться и кто в этом виноват?! Как-то странно просто, сейчас много некачественных вещей и мебели в том числе.