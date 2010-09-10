нужны мебельные болты

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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
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Re: нужны мебельные болты

Сообщение DJMER » 29 дек 2016, 20:25

В магазине ШАЙБА, на Еленина 112.
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YurokLista
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 13:07
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Re: нужны мебельные болты

Сообщение YurokLista » 30 дек 2016, 13:14

VictorBulo30 писал(а):Привет друзья, нужны мебельные болты...если у кого есть б/У пишите или подскажите где не дорого купить?!
Заранее благодарю!

Купить можно где угодно, на строительном рынке, на ашане даже или в интернете, если брать через интернет, то могу посоветовать этот http://savvats.com/catalog/bolty_mebelnye/ магазин! Отовариваться там одно удовольствие как и на рынке!)
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Виктория_Б
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16

Re: нужны мебельные болты

Сообщение Виктория_Б » 03 авг 2017, 16:54

Могу сказать одно, что изначально нужно было покупать такую мебель, чтоб потом болты на нее не искать, я мужу сразу говорила, чтоб он такую искал, наверное он именно поэтому так внимательно подошел к выбору и это хорошо.
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: нужны мебельные болты

Сообщение Barabulka222 » Вчера, 14:18

Не всегда так получается...найти то что хочется, иногда получается наоборот. Вот у нас тоже похожая беда, купили диван в гостиную, а он через год начал плохо разлаживаться и кто в этом виноват?! Как-то странно просто, сейчас много некачественных вещей и мебели в том числе.
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Виктория_Б
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16

Re: нужны мебельные болты

Сообщение Виктория_Б » 55 минут назад

Вот в этом то и дело, нужно быть внимательным и тщательно выбирать. Муж остановился на мебельной компании Дефо http://spb.defo.ru/ у них без исключения вся мебель качественная и по доступной цене.
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