Обучение танцам для детей
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Обучение танцам для детей
Посоветуйте хорошую школу танцев или танцевальный клуб какой-то для ребенка-старшеклассника. Хочет заниматься, но не может со стилем определиться, а я в свою очередь ищу, куда отдать)
Re: Обучение танцам для детей
Ну с классикой наверное уже поздно, а современные танцы самое то будет!
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