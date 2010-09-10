Сообщение Малинка90 » 30 дек 2016, 15:00

Посоветуйте хорошую школу танцев или танцевальный клуб какой-то для ребенка-старшеклассника. Хочет заниматься, но не может со стилем определиться, а я в свою очередь ищу, куда отдать)