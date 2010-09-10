Обучение танцам для детей

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:30

Обучение танцам для детей

Сообщение Малинка90 » 30 дек 2016, 15:00

Посоветуйте хорошую школу танцев или танцевальный клуб какой-то для ребенка-старшеклассника. Хочет заниматься, но не может со стилем определиться, а я в свою очередь ищу, куда отдать)
Вернуться к началу
ArinaM
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 18:59

Re: Обучение танцам для детей

Сообщение ArinaM » Сегодня, 14:26

Ну с классикой наверное уже поздно, а современные танцы самое то будет!
Вернуться к началу
Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:30

Re: Обучение танцам для детей

Сообщение Малинка90 » 11 минут назад

Нашла вот современные танцы https://unium.ru/kursy/, честно говоря, всегда думала, что современные - это рок-н-ролл итд, во всяком случае, обычно так, но тут совсем современные (боже, какая я старая)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя