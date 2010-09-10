Забейворота Маргарита, 11 лет, ДЦП. Сбор средств на операцию
Благотворительность в Рязани
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 39 минут назад
Забейворота Маргарита, 11 лет, ДЦП. Сбор средств на операцию
Я мама особенного ребенка, дочери, которая страдает ДЦП (детский церебральный паралич, поражение центральной нервной системы, нарушение двигательной активности.). Маргаритка появилась на свет 7 ноября 2005 г. на 28 недели беременности с весом 1,4 кг. После родов врачи говорили, что к году девочка «выправится», но это, к сожалению, не произошло.
В послеродовый период было пройдено много испытаний... Недели реанимации и месяцы бессонных ночей для мамы. Первый год жизни Рита почти не была дома, так много ей пришлось лежать по разным больницам. Удалось пройти рубеж, когда дочь находилась на грани жизни и смерти, но до сих пор приходится прикладывать массу усилий, чтобы вернуть ее к нормальной полноценной жизни.
У Маргариты полностью сохранен интеллект, она хорошо разговаривает и адекватно ведет себя в обществе. Проблема дочери заключается лишь в развитии и восстановлении опорно-двигательного аппарата, а также наработке и обучению мелкой моторике (ребенок не ходит и не ползает). Сейчас девочке 11 лет, она обучается в 4 классе обычной школы по программе «Доступная среда», и посещает музыкальную школу по классу народного хорового пения. Ребенок передвигается на коляске, а так хочется побегать своими ножками на переменке с одноклассниками. Рита борется со своим недугом, и каждый день для нее, как очередное испытание силы воли.
Лечимся мы в областной больнице г. Ростова-на-Дону, проходим постоянные реабилитации в специализированных центрах России. Многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать... За свои 11 лет девочка перенесла много испытаний: операцию по методу Ульзибата в январе 2010 года, операцию в Евпаторийском детском клиническом санатории в сентябре 2011, ежегодное гипсование конечностей и конечно большое количество реабилитаций. Каждый последующий курс приносит ощутимые результаты, которые хочется наращивать. За годы лечения она научилась стоять на четвереньках, подниматься на колени, держать в руке ручку и ложку, стали работать руки, выпрямилась спина. К сожалению, это все наши успехи, но и они позволяют делать выводы, что дальнейшее выздоровление возможно.
На осенних каникулах этого года, Рита прошла очередное - пятое гипсование ног и перенесла болезненную процедуру разработки. Проблема дочери заключается в том, что она растет, а мышцы остаются на прежнем уровне. Происходит искривление и выворачивание конечностей, поэтому каждый год приходится растягивать и загипсовывать ноги. Наш постоянный лечащий врач Евпаторийского детского клинического санатория в процессе реабилитации в октябре этого года зафиксировала положительную динамику в становлении коленей, но настоятельно рекомендует делать весной операцию по выравниванию стопы.
Требуется надрезать кость, вставлять спицы и имплантаты. Потом опять гипсование и разработка. Курс послеоперационной реабилитации обычно включает в себя 120 дней, в течение которых с детьми занимаются профессиональные медики и педагоги. Одновременно с занятиями проводится иглотерапия, массажи, физиопроцедуры и солевые ванны. Все это обещает дать хорошие результаты, так как рост уже не будет происходить так быстро, что позволит улучшить мышечную память и сделать новый шаг в победе над болезнью. В данном случае время играет против нашей дочери, поскольку процент выздоровления детей гораздо выше, чем у взрослых - их мышцы и основные двигательные рефлексы проще корректировать на стадии формирования. Я слежу за успехами медицины, и вижу, что большинство из таких детей, как наша Риточка, в течение нескольких лет квалифицированного лечения могут встать на ноги и получить трудоспособное и полноценное будущее. Наша дочь - просто ребенок, попавший в крайне трудную ситуацию, у которого есть шансы стать полноценным человеком.
Операция и последующая четырехмесячная реабилитация стоят 447 000 (четыреста сорок семь тысяч) рублей – сумма, которую нашей семье не собрать и за несколько лет. Сейчас нам особенно трудно - у папы нет постоянной работы, а у меня, как у мамы, все свободное время уходит на уход за дочерью. Основной доход нашей семьи - пенсия по инвалидности и подработки мужа. Государство не оплачивает реабилитации, а только предлагает путевки в санатории, в которых нет необходимого девочке лечения. Во всём мире этих больных не лечат в стационарах, поскольку это дорого для государства. А так хочется, чтобы наша малышка пошла своими ножками, и стала играть с обычными детьми без грустных глаз. У Риты есть мечта - покататься на роликах и самокате. Она верит, что сможет ходить и бегать, как ее подружки, а в будущем хочет стать врачом и лечить таких же детей, как и она сама. Любимая книга девочки — «Золушка». Дочь надеется, что когда-нибудь тоже изменит свою жизнь к лучшему, станет принцессой и встретит своего принца.
Пожалуйста, окажите содействие и помогите осуществить давнюю мечту не только ребенка, но и самых близких и любящих ее людей! Давайте поможем маленькой Рите, обрести свою крестную фею. Прошу Вас выступить официальным спонсором лечения или перевести деньги в адрес нашей дочери. Результат победы над этим тяжелым недугом будет нашей общей ПОБЕДОЙ!!! Дай Бог Вам, и Вашим семьям здоровья и благополучия.
Мы гарантируем рациональное использование средств на лечение нашего ребёнка под контролем его семьи, обратный контакт с родителями и полную наглядную информацию, как помогают Ваши деньги. Не возражаю против использования в СМИ, включая Интернет, всех переданных мной документов, медицинских выписок и фотографий. В случае необходимости можете звонить мне на номер 8-904-502-15-63 или писать на электронный адрес. Также сообщаю свой адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Илларионова, 38.
Пополнение телефона «BEELINE» 8-961-31-40-999
Номер карты -4276 8520 3798 0292
Для Забейворота Анастасии
Сберкнижка — №42307.810.8.52.10.4105449 внутреннее структурное подразделение 1824/00068 1824/068 с. Н-Батайск. ИНН 7707083893 Бик 0460 15602 кор счет 30101810 600000000602. р счет4742281035210999900
Нужно 447000ру б
Собрано 10 200 + 49000 на счет санатория
Осталось 388 000руб
Наш сайт: http://ritenok.com
Мы в одноклассниках: https://ok.ru/group53972752072725
Мы на форумах:
http://forum.sibmama.ru/viewtopic.ph...99809#82899809
http://forum.ladoshka.org/showthread.php?t=40389
http://eva.ru/m/ftm3270258.htm
http://shophelp.ru/forum/showthread.php?t=96472
http://www.helpforlife.me/index.php?...cseen#msg15400
http://www.chayka.org.ru/forum/viewt...=993984#993984
http://www.virtualireland.ru/showthread.php?t=72909
http://www.pervenez.ru/forum/zabejvo...iyu-t7790.html
http://dolgoprudny.net/wbb4/wbb/inde...576#post897576
http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?t=211792
Наши документы:
Счет на реабилитацию http://images.vfl.ru/ii/1481401371/2...4/15286473.jpg
Счет на операцию http://images.vfl.ru/ii/1481401574/1...3/15286519.jpg
Розовая справка http://images.vfl.ru/ii/1481401518/b...7/15286508.jpg
Выписка 1 http://images.vfl.ru/ii/1481401661/9...9/15286543.jpg
Выписка2 http://images.vfl.ru/ii/1481401702/4...2/15286549.jpg
Рекомендация http://images.vfl.ru/ii/1481401702/4...2/15286549.jpg
Рекомендация2 http://images.vfl.ru/ii/1481401830/f...e/15286566.jpg
В послеродовый период было пройдено много испытаний... Недели реанимации и месяцы бессонных ночей для мамы. Первый год жизни Рита почти не была дома, так много ей пришлось лежать по разным больницам. Удалось пройти рубеж, когда дочь находилась на грани жизни и смерти, но до сих пор приходится прикладывать массу усилий, чтобы вернуть ее к нормальной полноценной жизни.
У Маргариты полностью сохранен интеллект, она хорошо разговаривает и адекватно ведет себя в обществе. Проблема дочери заключается лишь в развитии и восстановлении опорно-двигательного аппарата, а также наработке и обучению мелкой моторике (ребенок не ходит и не ползает). Сейчас девочке 11 лет, она обучается в 4 классе обычной школы по программе «Доступная среда», и посещает музыкальную школу по классу народного хорового пения. Ребенок передвигается на коляске, а так хочется побегать своими ножками на переменке с одноклассниками. Рита борется со своим недугом, и каждый день для нее, как очередное испытание силы воли.
Лечимся мы в областной больнице г. Ростова-на-Дону, проходим постоянные реабилитации в специализированных центрах России. Многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать... За свои 11 лет девочка перенесла много испытаний: операцию по методу Ульзибата в январе 2010 года, операцию в Евпаторийском детском клиническом санатории в сентябре 2011, ежегодное гипсование конечностей и конечно большое количество реабилитаций. Каждый последующий курс приносит ощутимые результаты, которые хочется наращивать. За годы лечения она научилась стоять на четвереньках, подниматься на колени, держать в руке ручку и ложку, стали работать руки, выпрямилась спина. К сожалению, это все наши успехи, но и они позволяют делать выводы, что дальнейшее выздоровление возможно.
На осенних каникулах этого года, Рита прошла очередное - пятое гипсование ног и перенесла болезненную процедуру разработки. Проблема дочери заключается в том, что она растет, а мышцы остаются на прежнем уровне. Происходит искривление и выворачивание конечностей, поэтому каждый год приходится растягивать и загипсовывать ноги. Наш постоянный лечащий врач Евпаторийского детского клинического санатория в процессе реабилитации в октябре этого года зафиксировала положительную динамику в становлении коленей, но настоятельно рекомендует делать весной операцию по выравниванию стопы.
Требуется надрезать кость, вставлять спицы и имплантаты. Потом опять гипсование и разработка. Курс послеоперационной реабилитации обычно включает в себя 120 дней, в течение которых с детьми занимаются профессиональные медики и педагоги. Одновременно с занятиями проводится иглотерапия, массажи, физиопроцедуры и солевые ванны. Все это обещает дать хорошие результаты, так как рост уже не будет происходить так быстро, что позволит улучшить мышечную память и сделать новый шаг в победе над болезнью. В данном случае время играет против нашей дочери, поскольку процент выздоровления детей гораздо выше, чем у взрослых - их мышцы и основные двигательные рефлексы проще корректировать на стадии формирования. Я слежу за успехами медицины, и вижу, что большинство из таких детей, как наша Риточка, в течение нескольких лет квалифицированного лечения могут встать на ноги и получить трудоспособное и полноценное будущее. Наша дочь - просто ребенок, попавший в крайне трудную ситуацию, у которого есть шансы стать полноценным человеком.
Операция и последующая четырехмесячная реабилитация стоят 447 000 (четыреста сорок семь тысяч) рублей – сумма, которую нашей семье не собрать и за несколько лет. Сейчас нам особенно трудно - у папы нет постоянной работы, а у меня, как у мамы, все свободное время уходит на уход за дочерью. Основной доход нашей семьи - пенсия по инвалидности и подработки мужа. Государство не оплачивает реабилитации, а только предлагает путевки в санатории, в которых нет необходимого девочке лечения. Во всём мире этих больных не лечат в стационарах, поскольку это дорого для государства. А так хочется, чтобы наша малышка пошла своими ножками, и стала играть с обычными детьми без грустных глаз. У Риты есть мечта - покататься на роликах и самокате. Она верит, что сможет ходить и бегать, как ее подружки, а в будущем хочет стать врачом и лечить таких же детей, как и она сама. Любимая книга девочки — «Золушка». Дочь надеется, что когда-нибудь тоже изменит свою жизнь к лучшему, станет принцессой и встретит своего принца.
Пожалуйста, окажите содействие и помогите осуществить давнюю мечту не только ребенка, но и самых близких и любящих ее людей! Давайте поможем маленькой Рите, обрести свою крестную фею. Прошу Вас выступить официальным спонсором лечения или перевести деньги в адрес нашей дочери. Результат победы над этим тяжелым недугом будет нашей общей ПОБЕДОЙ!!! Дай Бог Вам, и Вашим семьям здоровья и благополучия.
Мы гарантируем рациональное использование средств на лечение нашего ребёнка под контролем его семьи, обратный контакт с родителями и полную наглядную информацию, как помогают Ваши деньги. Не возражаю против использования в СМИ, включая Интернет, всех переданных мной документов, медицинских выписок и фотографий. В случае необходимости можете звонить мне на номер 8-904-502-15-63 или писать на электронный адрес. Также сообщаю свой адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Илларионова, 38.
Пополнение телефона «BEELINE» 8-961-31-40-999
Номер карты -4276 8520 3798 0292
Для Забейворота Анастасии
Сберкнижка — №42307.810.8.52.10.4105449 внутреннее структурное подразделение 1824/00068 1824/068 с. Н-Батайск. ИНН 7707083893 Бик 0460 15602 кор счет 30101810 600000000602. р счет4742281035210999900
Нужно 447000ру б
Собрано 10 200 + 49000 на счет санатория
Осталось 388 000руб
Наш сайт: http://ritenok.com
Мы в одноклассниках: https://ok.ru/group53972752072725
Мы на форумах:
http://forum.sibmama.ru/viewtopic.ph...99809#82899809
http://forum.ladoshka.org/showthread.php?t=40389
http://eva.ru/m/ftm3270258.htm
http://shophelp.ru/forum/showthread.php?t=96472
http://www.helpforlife.me/index.php?...cseen#msg15400
http://www.chayka.org.ru/forum/viewt...=993984#993984
http://www.virtualireland.ru/showthread.php?t=72909
http://www.pervenez.ru/forum/zabejvo...iyu-t7790.html
http://dolgoprudny.net/wbb4/wbb/inde...576#post897576
http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?t=211792
Наши документы:
Счет на реабилитацию http://images.vfl.ru/ii/1481401371/2...4/15286473.jpg
Счет на операцию http://images.vfl.ru/ii/1481401574/1...3/15286519.jpg
Розовая справка http://images.vfl.ru/ii/1481401518/b...7/15286508.jpg
Выписка 1 http://images.vfl.ru/ii/1481401661/9...9/15286543.jpg
Выписка2 http://images.vfl.ru/ii/1481401702/4...2/15286549.jpg
Рекомендация http://images.vfl.ru/ii/1481401702/4...2/15286549.jpg
Рекомендация2 http://images.vfl.ru/ii/1481401830/f...e/15286566.jpg
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя