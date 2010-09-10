Кавер-группа на юбилей, корпоратив ВИА Вы ЧЕ!
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Кавер-группа на юбилей, корпоратив ВИА Вы ЧЕ!
Музыкальная группа ВИА Вы ЧЕ! украсит ваше торжество своим выступлением. Неувядающие хиты в живом исполнении сделают ваш праздник ярким и запоминающимся. Группа Вы ЧЕ! - это 100% живой звук, сумасшедший драйв и положительная энергетика. Предлагаем разнообразный репертуар на ваш выбор.
Поближе познакомиться с группой (посмотреть фото, видео, послушать демо-записи, почитать отзывы наших клиентов) можно на нашем сайте - http://www.vbl-che.narod.ru
Тел. 89637870014
ВИДЕО
Поближе познакомиться с группой (посмотреть фото, видео, послушать демо-записи, почитать отзывы наших клиентов) можно на нашем сайте - http://www.vbl-che.narod.ru
Тел. 89637870014
ВИДЕО
Только Живой Звук!
1 сообщение • Страница 1 из 1
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