Яндекс поделится опытом внедрения машинного обучения

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surimanos
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 19 минут назад

Яндекс поделится опытом внедрения машинного обучения

Сообщение surimanos » 7 минут назад

«Большие данные», «машинное обучение» и «искусственный интеллект» — эти слова давно у всех на слуху Но машинное обучение сегодня используется не всеми — для многих компаний оно остается просто названием новой технологии Яндекс приглашает представителей бизнеса поговорить о машинном обучении и о том, какую пользу оно может бизнесу принести

10 февраля в Москве пройдет встреча «Машинное обучение для бизнеса», где эксперты Яндекса поделятся своим опытом внедрения машинного обучения в поиске и в других индустриях, на практических примерах покажут, как оно может сократить затраты и принести дополнительную прибыль

Совсем скоро машинное обучение станет одним из базовых инструментов бизнеса Участники встречи узнают:

• Как извлечь максимальный экономический эффект из анализа больших данных, уже накопленных тем или иным бизнесом
• Какие ошибки можно совершить при внедрении машинного обучения и как их избежать
• Как машинное обучение уже удалось успешно использовать в самых разных сферах бизнеса

Количество мест ограничено Для участия необходимо зарегистрироваться

Источник: seo-campaign ru
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