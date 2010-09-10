Сообщение surimanos » Сегодня, 12:57

«Большие данные», «машинное обучение» и «искусственный интеллект» — эти слова давно у всех на слуху Но машинное обучение сегодня используется не всеми — для многих компаний оно остается просто названием новой технологии Яндекс приглашает представителей бизнеса поговорить о машинном обучении и о том, какую пользу оно может бизнесу принести



10 февраля в Москве пройдет встреча «Машинное обучение для бизнеса», где эксперты Яндекса поделятся своим опытом внедрения машинного обучения в поиске и в других индустриях, на практических примерах покажут, как оно может сократить затраты и принести дополнительную прибыль



Совсем скоро машинное обучение станет одним из базовых инструментов бизнеса Участники встречи узнают:



• Как извлечь максимальный экономический эффект из анализа больших данных, уже накопленных тем или иным бизнесом

• Какие ошибки можно совершить при внедрении машинного обучения и как их избежать

• Как машинное обучение уже удалось успешно использовать в самых разных сферах бизнеса



Количество мест ограничено Для участия необходимо зарегистрироваться



Источник: seo-campaign ru