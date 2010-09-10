Ваши подарки

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Waterfall
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 дек 2016, 13:31

Ваши подарки

Сообщение Waterfall » 04 янв 2017, 13:46

Немного не в тему,но некуда больше. Хотелось бы узнать,что вам подарили родные и близкие?
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Аннэт
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 15:53

Re: Ваши подарки

Сообщение Аннэт » 27 минут назад

Ахахахаахахах,Вы конечно извините за нескромный вопрос,ноооо...за Вас что забыли и ничего не подарили???Сейчас ценятся очень подарки своими руками,мне дочка сделала сережки вот такого плана http://ethnoboho.ru/svoimi-rukami/sergi ... henij.html ,у меня просто телефон без фотика,поэтому не смогла фотку скинуть,но они точно такие,а муж подарил ,никому не нужный подсвечник,за 500 грн,хотя он и нафик мне не нужен,лучше бы деньги дал,вот такие дела
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