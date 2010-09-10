Ваши подарки
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Ваши подарки
Немного не в тему,но некуда больше. Хотелось бы узнать,что вам подарили родные и близкие?
Re: Ваши подарки
Ахахахаахахах,Вы конечно извините за нескромный вопрос,ноооо...за Вас что забыли и ничего не подарили???Сейчас ценятся очень подарки своими руками,мне дочка сделала сережки вот такого плана http://ethnoboho.ru/svoimi-rukami/sergi ... henij.html ,у меня просто телефон без фотика,поэтому не смогла фотку скинуть,но они точно такие,а муж подарил ,никому не нужный подсвечник,за 500 грн,хотя он и нафик мне не нужен,лучше бы деньги дал,вот такие дела
Re: Ваши подарки
Приветик всем, так как впереди у брата день рождения , я решила сделать ему подарок и взяла билеты на концерт . Думою ему очень понравиться такой подарок. Билеты предпочитаю брать именно здесь https://www.kontramarka.de/koncerti/ , так как не раз уже пользовалась этим ресурсом.
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