Акции - мое хобби)

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Пушистик
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вчера, 01:36

Акции - мое хобби)

Сообщение Пушистик » 44 минуты назад

Участвую в акции “Новый год с улыбкой”. Пока ничего не выиграла, но надежды не теряю), товар ходовой, покупаю регулярно, то пепси, то чай Липтон, то сок Любимый. А кто-нибудь еще участвует? Призы получали?
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