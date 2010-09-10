Акции - мое хобби)
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Акции - мое хобби)
Участвую в акции “Новый год с улыбкой”. Пока ничего не выиграла, но надежды не теряю), товар ходовой, покупаю регулярно, то пепси, то чай Липтон, то сок Любимый. А кто-нибудь еще участвует? Призы получали?
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