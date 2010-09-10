Акции - мое хобби)
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Акции - мое хобби)
Участвую в акции “Новый год с улыбкой”. Пока ничего не выиграла, но надежды не теряю), товар ходовой, покупаю регулярно, то пепси, то чай Липтон, то сок Любимый. А кто-нибудь еще участвует? Призы получали?
Re: Акции - мое хобби)
Я участвую в этой акции. Точно знаю что можно купить товар в магазинах Европа. Я все время покупаю возле своего дома на ул. Советской Армии, 9а. Пока тоже ничего не выиграла но мой брат уже дважды выигрывал, получил денежный перевод на мобильный телефон по 15 рублей. Теперь шутит, что главный приз тоже он выиграет.
Re: Акции - мое хобби)
Люблю участвовать в акциях, которые есть в магазинах - можно хорошо сэкономить)
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