Сообщение Нюша В » 05 янв 2017, 16:48

Я участвую в этой акции. Точно знаю что можно купить товар в магазинах Европа. Я все время покупаю возле своего дома на ул. Советской Армии, 9а. Пока тоже ничего не выиграла но мой брат уже дважды выигрывал, получил денежный перевод на мобильный телефон по 15 рублей. Теперь шутит, что главный приз тоже он выиграет.