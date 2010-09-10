Акции - мое хобби)

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Пушистик
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 01:36

Акции - мое хобби)

Сообщение Пушистик » 05 янв 2017, 00:21

Участвую в акции “Новый год с улыбкой”. Пока ничего не выиграла, но надежды не теряю), товар ходовой, покупаю регулярно, то пепси, то чай Липтон, то сок Любимый. А кто-нибудь еще участвует? Призы получали?
Вернуться к началу
Нюша В
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 19:42

Re: Акции - мое хобби)

Сообщение Нюша В » 05 янв 2017, 16:48

Я участвую в этой акции. Точно знаю что можно купить товар в магазинах Европа. Я все время покупаю возле своего дома на ул. Советской Армии, 9а. Пока тоже ничего не выиграла но мой брат уже дважды выигрывал, получил денежный перевод на мобильный телефон по 15 рублей. Теперь шутит, что главный приз тоже он выиграет.
Вернуться к началу
Каринэ
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вчера, 23:16

Re: Акции - мое хобби)

Сообщение Каринэ » Вчера, 23:20

Люблю участвовать в акциях, которые есть в магазинах - можно хорошо сэкономить)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей