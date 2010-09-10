Акции - мое хобби)

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Пушистик
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 01:36

Акции - мое хобби)

Сообщение Пушистик » 05 янв 2017, 00:21

Участвую в акции “Новый год с улыбкой”. Пока ничего не выиграла, но надежды не теряю), товар ходовой, покупаю регулярно, то пепси, то чай Липтон, то сок Любимый. А кто-нибудь еще участвует? Призы получали?
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Нюша В
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 19:42

Re: Акции - мое хобби)

Сообщение Нюша В » 05 янв 2017, 16:48

Я участвую в этой акции. Точно знаю что можно купить товар в магазинах Европа. Я все время покупаю возле своего дома на ул. Советской Армии, 9а. Пока тоже ничего не выиграла но мой брат уже дважды выигрывал, получил денежный перевод на мобильный телефон по 15 рублей. Теперь шутит, что главный приз тоже он выиграет.
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pascalNam
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 май 2017, 15:54

Акции мое хобби

Сообщение pascalNam » Сегодня, 17:21

что тут еще мало инфы про скрапбукинг….ищу новые идеи, может, кто поделиться?
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