Проблемы в работе стартера

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Ninos
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 14:33

Проблемы в работе стартера

Сообщение Ninos » Сегодня, 16:16

Я сейчас в Москве, и у меня такая вот неприятность. Что делать? К кому обратится?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1886
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Проблемы в работе стартера

Сообщение Raider » 40 минут назад

к любому мужику идущему мимо
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей