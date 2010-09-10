Проблемы в работе стартера
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Проблемы в работе стартера
Я сейчас в Москве, и у меня такая вот неприятность. Что делать? К кому обратится?
Re: Проблемы в работе стартера
к любому мужику идущему мимо
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