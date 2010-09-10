Метод самолечения. Сам себе Целитель.
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Метод самолечения. Сам себе Целитель.
Здравия желаю.
Предлагаю вашему вниманию метод самолечения, которым сам активно пользуюсь. Метод поддерживает живучесть во всяких формах её проявления. я понимаю, что такая претенциозная реклама похожа на ложь.
(автор текста и метода- я. я решил восстановить тему на этом Форуме)
Метод сильный –по себе сужу, но не хочу захваливать.
Вообразить черный шар примерно 5-7 см диаметра перед собой на расстоянии ..10-30 см от тела. На высоте -примерно между пупком и солнечным сплетением. Чистого чёрного цвета, заполненный таким же внутри. И нужно... отдавать себя этому черному шару - это значит, своё "я", всё своё сознание -и что осознаётся как части сознания, и всё, до чего можно дотянуться в стремлении в глубину себя- всё это..... отдается черному шару- который создал сам практикующий для себя прямо перед собой.. отделяется от себя и отдаётся. - я понимаю, это звучит как какой-то сатанизм, как треш, но.. когда я очень болел, то активно лечился этим. мне было всё равно насколько это треш или бред - главное, я понял из того упоминания авторитетного для меня человека, что концентрироваться на черном цвете можно.
Для Эффекта нужны честные усилия. Да, это страшно- отдавать себя своему шару. Но если преодолеть страх, то будет ощутимый эффект- не хочу захваливать.
За годы практики чёрного шара я не могу сказать, что мои душа или способность любить- повредились, просто потому что это не так. Я не считаю чёрный цвет злом. Точно сформулировать метод в его нынешнем виде мне удалось примерно шесть недель назад.
Отрегулировать место и размер шара по ощущениям- где удобнее, приятнее. Возможно, кому-то будет удобнее размещать шар внутри тела. Не преувеличивайте размеры шара- лучше эффект при оптимальном размере. Силу концентрации на отдаче регулировать по ощущениям. Чем ближе шар к солнечному сплетению- тем сильнее эффект.
При освоении метода у меня иногда была повышенная гордыня- ум не успевает приспособиться к своему росту.
Методы нормализации мировоззрения и психики:
1) "я- иллюзия" - представить всё своё "я"-иллюзией. не существующим на самом деле. "я только кажусь себе существующим". Это страшно- но если преодолеть страх- возникнет вдохновение и новый духовный опыт- развитие сознания. Каких-либо негативных эффектов от метода "я- иллюзия" я у себя не выявил за долгую его практику. Единственное что- есть опасность от очень усердной практики этого метода одновременно с управлением автомобилем или с другими делами, требующими внимательности.
2) способности создаёт не сам практикующий, а его сотрудничество с богом через шар.
Иногда я напоминаю себе, что это оно- чёрный шар- поддерживает моё сознание большим и даёт способности. И моя роль в этом меньше его. Может, и неправильно это, но гордыню ослабляет.
3) на начальных этапах освоения шара мне помогал метод "если есть гордыня- значит что-то ещё не отдано шару".
Вариант для тяжелого состояния или нагрузки: объединить простую отдачу себя и отрешение от себя. Поясню смыслы трюков: простая отдача- это как бы изнутри вовне, от себя шару. А отрешение от себя- это чисто внутренний процесс в основе рассудка, идущий в том числе с трюком "я- иллюзия". так же как человек отрешается от своих ощущений, желаний, мыслей.
Этот вариант возможен только при шаре близко к телу или внутри тела находящемся- по себе сужу. Физическая нагрузка на выносливость, бег- очень помогают освоить метод, поскольку даваемая шаром выносливость ..неплохо ощущается на бегу- по себе сужу.
Если слишком усердно практиковать методы с чёрным шаром, находясь в близком и плотном окружении людьми- можно повредить им сознание или здоровье своим биополем или взглядом.
У меня эти методы повышают внимательность –важно при управлении автомобилем и другими ответственными и сложными процессами.
Возможно, кому-то будет приятнее или эффективнее создавать шар или столб белого света вместо чёрного- это нормально, естественно. Но как по мне, белый- гораздо слабее лечит, это нечто другое. Переключаться и работать с одним полярным цветом после другого- не сразу, после перерыва длительностью несколько минут-примерно 7-8- минимум- длительность перерыва определить самостоятельно по ощущениям от мозга и сознания.
Лучше осваивать это на земле или вблизи от уровня земли- почему-то лучше, по ощущениям. да и избыточную энергию в неё легче сбрасывать.
Зная метод- нужно быть внимательным и не поддаваться на провокации психических ударов- не наносить удары силой мысли, не испытывать ненависть. -когда есть Сила и умение отрешаться- агрессия мешает, имхо.
И не пейте фторированную воду. -из под крана, и бутиллированную, где на этикетке в составе есть F или фториды. или надпись "Содержит фториды".
Предлагаю вашему вниманию метод самолечения, которым сам активно пользуюсь. Метод поддерживает живучесть во всяких формах её проявления. я понимаю, что такая претенциозная реклама похожа на ложь.
(автор текста и метода- я. я решил восстановить тему на этом Форуме)
Метод сильный –по себе сужу, но не хочу захваливать.
Вообразить черный шар примерно 5-7 см диаметра перед собой на расстоянии ..10-30 см от тела. На высоте -примерно между пупком и солнечным сплетением. Чистого чёрного цвета, заполненный таким же внутри. И нужно... отдавать себя этому черному шару - это значит, своё "я", всё своё сознание -и что осознаётся как части сознания, и всё, до чего можно дотянуться в стремлении в глубину себя- всё это..... отдается черному шару- который создал сам практикующий для себя прямо перед собой.. отделяется от себя и отдаётся. - я понимаю, это звучит как какой-то сатанизм, как треш, но.. когда я очень болел, то активно лечился этим. мне было всё равно насколько это треш или бред - главное, я понял из того упоминания авторитетного для меня человека, что концентрироваться на черном цвете можно.
Для Эффекта нужны честные усилия. Да, это страшно- отдавать себя своему шару. Но если преодолеть страх, то будет ощутимый эффект- не хочу захваливать.
За годы практики чёрного шара я не могу сказать, что мои душа или способность любить- повредились, просто потому что это не так. Я не считаю чёрный цвет злом. Точно сформулировать метод в его нынешнем виде мне удалось примерно шесть недель назад.
Отрегулировать место и размер шара по ощущениям- где удобнее, приятнее. Возможно, кому-то будет удобнее размещать шар внутри тела. Не преувеличивайте размеры шара- лучше эффект при оптимальном размере. Силу концентрации на отдаче регулировать по ощущениям. Чем ближе шар к солнечному сплетению- тем сильнее эффект.
При освоении метода у меня иногда была повышенная гордыня- ум не успевает приспособиться к своему росту.
Методы нормализации мировоззрения и психики:
1) "я- иллюзия" - представить всё своё "я"-иллюзией. не существующим на самом деле. "я только кажусь себе существующим". Это страшно- но если преодолеть страх- возникнет вдохновение и новый духовный опыт- развитие сознания. Каких-либо негативных эффектов от метода "я- иллюзия" я у себя не выявил за долгую его практику. Единственное что- есть опасность от очень усердной практики этого метода одновременно с управлением автомобилем или с другими делами, требующими внимательности.
2) способности создаёт не сам практикующий, а его сотрудничество с богом через шар.
Иногда я напоминаю себе, что это оно- чёрный шар- поддерживает моё сознание большим и даёт способности. И моя роль в этом меньше его. Может, и неправильно это, но гордыню ослабляет.
3) на начальных этапах освоения шара мне помогал метод "если есть гордыня- значит что-то ещё не отдано шару".
Вариант для тяжелого состояния или нагрузки: объединить простую отдачу себя и отрешение от себя. Поясню смыслы трюков: простая отдача- это как бы изнутри вовне, от себя шару. А отрешение от себя- это чисто внутренний процесс в основе рассудка, идущий в том числе с трюком "я- иллюзия". так же как человек отрешается от своих ощущений, желаний, мыслей.
Этот вариант возможен только при шаре близко к телу или внутри тела находящемся- по себе сужу. Физическая нагрузка на выносливость, бег- очень помогают освоить метод, поскольку даваемая шаром выносливость ..неплохо ощущается на бегу- по себе сужу.
Если слишком усердно практиковать методы с чёрным шаром, находясь в близком и плотном окружении людьми- можно повредить им сознание или здоровье своим биополем или взглядом.
У меня эти методы повышают внимательность –важно при управлении автомобилем и другими ответственными и сложными процессами.
Возможно, кому-то будет приятнее или эффективнее создавать шар или столб белого света вместо чёрного- это нормально, естественно. Но как по мне, белый- гораздо слабее лечит, это нечто другое. Переключаться и работать с одним полярным цветом после другого- не сразу, после перерыва длительностью несколько минут-примерно 7-8- минимум- длительность перерыва определить самостоятельно по ощущениям от мозга и сознания.
Лучше осваивать это на земле или вблизи от уровня земли- почему-то лучше, по ощущениям. да и избыточную энергию в неё легче сбрасывать.
Зная метод- нужно быть внимательным и не поддаваться на провокации психических ударов- не наносить удары силой мысли, не испытывать ненависть. -когда есть Сила и умение отрешаться- агрессия мешает, имхо.
И не пейте фторированную воду. -из под крана, и бутиллированную, где на этикетке в составе есть F или фториды. или надпись "Содержит фториды".
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