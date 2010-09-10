Сообщение MarinaGok » 22 минуты назад

В качестве вступления замечу, что главным трендом в видеонаблюдении сейчас является стоимость оборудования или программного обеспечения Это – отнюдь не технологический

тренд К сожалению, данная ситуация в России сохранится в ближайшие годы Однако в части технологических трендов IP-видеонаблюдения, коих не так уж много, можно выделить три группы технологий 1 Дальнейшее проникновение и развитие 4К-технологий Почему "проникновение"? Да потому что большинство современных задач охранного видеонаблюдения качественно решаются камерами HD и FullHD-разрешения Многие бренды выровнялись по набору характеристик таких камер и объему встроенной видеоаналитики, оптимизировали передачу и хранение видеоданных Кроме того, очевидно, что 4К intervision ua/videosposterejennya відеоспостереження вначале охватило

кино- и фотоиндустрию, где качество изображения прямо конвертируется в кассовые сборы и количество просмотров в интернет-сетях, а потом, как следствие технологической экспансии, стало прихватывать смежные рынки, в том

числе intervision ua/wireless-video беспроводное видеонаблюдение То есть не рынок безопасности захотел более высокое разрешение, а существующая технология ищет для себя ниши на жестко конкурентном рынке И даже если время

покажет, что 4К intervision ua видеонаблюдение – больше дань моде, нежели объективная необходимость, в 2016–2017 гг мы будем наблюдать его развитие Во-первых, задачи все-таки нашлись Это наблю-

дение за большими открытыми пространствами (городские и привокзальные площади, акватории портов, крупные парковки и складские комплексы, стадионы и аэропорты), где 4К-камеры позволяют сократить общее количество видеокамер и составляют конкуренцию PTZ-камерам Кроме того, за счет более высокого разрешения осуществляется лучшая детализация элементов наблюдаемой сцены – номера автомобилей и цистерн, человеческие лица и др Во-вторых, большинство современных 4К-

камер работают на неоптимальных по размеру матрицах, как правило, меньше одного дюйма А в запасе имеется возможность еще больше повысить чувствительность intervision ua/gsm-ultra/ultra-3g-228-detail фотоловушка за счет применения полнокадровых матриц, которые уже есть на рынке Камеры с такими матрицами будут более капризными в обслуживании, но несколько потеснят тепловизионные камеры В-третьих, необходимо заново решать вопрос сжатия, передачи и хранения данных То есть стоит ожидать определенных доработок в

видеорегистраторах, прикладном ПО, кодеках В Китае становятся популярными компактные переносные системы видеонаблюдения, закрепляемые на униформе полицейских, контролеров на транспорте, охранников, водителей детских

школьных автобусов, где видеоданные как записываются локально, что довольно громоздко, intervision ua/komplekty-videodomofonov комплект видеодомофона так и передаются по беспроводному соединению и через intervision ua/gsm-ultra gsm сигнализация

Интернет – великая вещь Мы не только поддерживаем связь и обмениваемся фотографиями с близкими и друзьями по всему миру, Интернет привносит новые практики в нашу работу Интернет помогает организациям делать

больше, работать лучше и продуктивнее, а с использованием мобильных технологий становится меккой безграничных возможностей Мобильный Интернет открывает людям мгновенный доступ к информации и содействует совместной деятельности в невиданных ранее масштабах Организации выходят за рамки возможностей традиционных систем планирования ресурсов предприятия ERP, наделяя мобильным управлением системы охранного видеонаблюдения Далее – Интернет вещей по безопасности The

Internet of Safety Things, или IoST, представляет собой сеть подключенных умных вещей и датчиков, которые собирают данные и обмениваются ими, в результате чего организации получают уникальные знания и принимают решения, основанные не только на экспертном мнении, но и на объективных данных IoST –частный случай Интернета вещей, где технические средства безопасности взаимодействуют между собой, чтобы обеспечить пользователя улучшенным функционалом и аналитикой,

имеющей практическую ценность

Следующий уровень – intervision ua/ultra-lock электромеханический замок (Managed Visual Services), инструменты для эффективного использования видеоот сотен или тысяч подключенных телекамер