Сообщение LenaGok » Вчера, 16:13

Производители, рассказывая о преимуществах "нового аналога", обязательно упоминают о возможностях использовать существующие коаксиальные линии традиционных систем наблюдения, а также более протяженные линии,

чем в случае IP-решений К сожалению, при переходе на новое аналоговое оборудование качество существующих линий связи часто не удовлетворяет современным требованиям для передачи картинки в высоком разрешении При

выборе IP-intervision ua/videosposterejennya відеоспостереження, передача управляющих сигналов и питания по тому же кабелю, что и видеосигнал, отличная масштабируемость систем IP-регистраторы с РоЕ-коммутаторами Комбинированные решения в большинстве случаев разрабатываются для малых и средних систем безопасности Удобство применения PoE-коммутаторов, совмещенных с регистраторами, заключается в том, что монтаж и запуск такой системы значительно упрощается После прокладки кабельной инфраструктуры действует принцип Plug and Play – это значительно сокращает время на установку оборудования и уменьшает количество кабеля, что положительно влияет на надежность, и вносит эстетическую составляющую, которая окажется немаловажной, например, при строительстве системы безопасности в квартирах и домах или небольших магазинах intervision ua/wireless-video беспроводное видеонаблюдение В современных аналоговых системах аналоговой составляющей имеется не так уж много Камера и регистратор давно превратились в цифровые устройства, а аналоговым остался сигнал в кабеле между ними Таким образом, разница в задержке сигнала заключается во времени, которое уходит на пакетизацию видеопотока и его транспортировку в сети В небольших сетях с правильно спроектированной и построенной инфраструктурой речь идет о задержке, не превышающей нескольких (2–3) сотен миллисекунд, которая не критична, поскольку видеонаблюдение в редких случаях можно расценивать, как систему реального времени, которая бы требовала мгновенной реакции В сложных системах с удаленным доступом, где возможны значительные сетевые задержки, аналоговое решение почти всегда окажется сложнореализуемым

Разрешение свыше 1080р intervision ua/gsm-ultra/ultra-3g-228-detail фотоловушка

Выбор разрешения камер должен в первую очередь быть обоснован спецификой применения Несмотря на то, что маркетинговая гонка мегапикселей весьма успешно мигрировала с рынка цифровых фотоаппаратов на рынок видеонаблюде-

ния, а конечные потребители часто особенно радуются сочной картинке высокого разрешения, применение камер высокого разрешения не всегда оправдано Помимо очевидных преимуществ, высокое разрешение несет в себе недостатки:

цена, увеличенный сетевой трафик, значительно большие объемы архивов, что превращается в повышенную стоимость проектов в целом Если специфика проекта позволяет получить необходимые данные из картинки 720p, то применение

камер большего разрешения не имеет смысла В то же время множество проектов требуют высокой детализации картинки (распознание номеров или лиц, чтение чеков и купюр, панорамные камеры и т д ) В подобных случаях использование

камер высокого разрешения, включая 4K, вполне оправданно, поскольку позволяет решить поставленную задачу О количественном соотношении таких проектов судить сложно, поэтому выбор разрешения должен оставаться индивидуальным

Прогноз на 3 года intervision ua/videosposterejennya відеонагляд

Как показывает опыт, долгосрочные прогнозы в ИТ-сфере имеют тенденцию не сбываться Если исходить из общей динамики рынка за последние годы, то доля IP-intervision ua видеонаблюдение будет расти Поскольку в последнее время на рынке появилось большое количество компаний, предлагающих IP-решения в бюджетном сегменте, на который в первую очередь ориентирован современный аналог, разрыв станет увеличиваться быстрее Но говорить о полном переходе на IP в течение трех лет, вероятно, рано Аналоговые решения все еще привлекательны по причине своей стоимости, а инвестиции со стороны разработчиков в это направление позволяют качеству изображения оставаться на приемлемом уровне

Нередко встречаются распределенные структуры из малых объектов, например магазинов, ателье или мастерских, которые имеют единых собственника и intervision ua/ultra-lock электромеханический замок Так и несколько телекамер одного малого объекта могут находиться на значительном расстоянии друг от друга В зависимости от подобных условий меняются предпочтения к типам систем видеонаблюдения и intervision ua/gsm-ultra gsm сигнализация Тип системы наблюдения Для малых объектов с небольшим количеством камер наблюдения резонно применять аналоговые HD-системы, которые становятся все более популярными Наиболее предпочтительным является ставший базовым в мире формат FullHD, или 1080p, поскольку только он

в сравнении с SD имеет абсолютно заметное визуальное преимущество в детальности изображения (разрешении) Для минимальной стоимости можно до сих пор ориентироваться и на типовое аналоговое телевидение Хотя,

конечно, формат SD можно считать уже абсолютно вчерашним днем, и многие поставщики полностью перешли на аналоговые Ultra HD-форматы uhd ua uhd, 3G-SDI