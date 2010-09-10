Видеонаблюдение
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Видеонаблюдение
Помимо очевидных преимуществ, высокое разрешение несет в себе недостатки:
цена, увеличенный сетевой трафик, значительно большие объемы архивов, что превращается в повышенную стоимость проектов в целом Если специфика проекта позволяет получить необходимые данные из картинки 720p, то применение
камер большего разрешения не имеет смысла В то же время множество проектов требуют высокой детализации картинки (распознание номеров или лиц, чтение чеков и купюр, панорамные камеры и т д ) В подобных случаях использование
камер высокого разрешения, включая 4K, вполне оправданно, поскольку позволяет решить поставленную задачу О количественном соотношении таких проектов судить сложно, поэтому выбор разрешения должен оставаться индивидуальным
Прогноз на 3 года intervision ua/videosposterejennya відеонагляд
цена, увеличенный сетевой трафик, значительно большие объемы архивов, что превращается в повышенную стоимость проектов в целом Если специфика проекта позволяет получить необходимые данные из картинки 720p, то применение
камер большего разрешения не имеет смысла В то же время множество проектов требуют высокой детализации картинки (распознание номеров или лиц, чтение чеков и купюр, панорамные камеры и т д ) В подобных случаях использование
камер высокого разрешения, включая 4K, вполне оправданно, поскольку позволяет решить поставленную задачу О количественном соотношении таких проектов судить сложно, поэтому выбор разрешения должен оставаться индивидуальным
Прогноз на 3 года intervision ua/videosposterejennya відеонагляд
1 сообщение • Страница 1 из 1
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