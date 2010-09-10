Сообщение LenaGok » Сегодня, 01:43

Помимо очевидных преимуществ, высокое разрешение несет в себе недостатки:

цена, увеличенный сетевой трафик, значительно большие объемы архивов, что превращается в повышенную стоимость проектов в целом Если специфика проекта позволяет получить необходимые данные из картинки 720p, то применение

камер большего разрешения не имеет смысла В то же время множество проектов требуют высокой детализации картинки (распознание номеров или лиц, чтение чеков и купюр, панорамные камеры и т д ) В подобных случаях использование

камер высокого разрешения, включая 4K, вполне оправданно, поскольку позволяет решить поставленную задачу О количественном соотношении таких проектов судить сложно, поэтому выбор разрешения должен оставаться индивидуальным

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