Испания. PortAventura. Магазин ужасов. Видео

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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viktorpotolkov
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 дек 2016, 23:28

Испания. PortAventura. Магазин ужасов. Видео

Сообщение viktorpotolkov » Вчера, 23:47

После долгих прогулок и катаний на каруселях в самом большом в Европе парке аттракционов мы решили немного отдохнуть и сделать рисунок на лице ребенку в магазинчике ужасов.
Приятного просмотра.
https://www.youtube.com/watch?v=ivnresapn3M
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