Испания. PortAventura. Магазин ужасов. Видео
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 23:28
Испания. PortAventura. Магазин ужасов. Видео
После долгих прогулок и катаний на каруселях в самом большом в Европе парке аттракционов мы решили немного отдохнуть и сделать рисунок на лице ребенку в магазинчике ужасов.
Приятного просмотра.
https://www.youtube.com/watch?v=ivnresapn3M
Приятного просмотра.
https://www.youtube.com/watch?v=ivnresapn3M
1 сообщение • Страница 1 из 1
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