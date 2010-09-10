Сообщение viktorpotolkov » Вчера, 23:47

После долгих прогулок и катаний на каруселях в самом большом в Европе парке аттракционов мы решили немного отдохнуть и сделать рисунок на лице ребенку в магазинчике ужасов.Приятного просмотра.