Предлагаем к продаже двигателя ВАЗ -Тольятти новые, отгрузка без предоплаты
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Предлагаем к продаже двигателя ВАЗ -Тольятти новые, отгрузка без предоплаты
Здравствуйте, предлагаем к продаже двигателя ВАЗ -Тольятти новые, на гарантии, отгрузка по минимальной предоплате (стоимость доставки - 1500-2000 руб. отправим с блокировкой груза, после того как удостоверитесь в прибытии груза, осмотрите, оплатите - снимаем блокировку, либо оплачиваете доставку в транспортной компании и мы отправляем по ОПЛАЧЕННОЙ Вами доставки В ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ)
либо самовывоз с г.Тольятти, цены ниже рыночных
Блок в сборе/ Агрегат/Двигатель в сборе
Двигатель 2130 инж. = 40000/54000/69000
первая цены - блок в сборе
вторая цена - двигатель без навесного
третья цена - с навесным
ВНИМАНИЕ стартер не входит в навесное оборудование
при желание из навесного оборудования можно отминусовать или приплюсовать дополнительное оборудование соответственно разукомплектовывая или доукомплектовывая оборудованием, можем продать любые составляющие двигателя к примеру головку, или НЕ двигателя: КПП, сцепление, корзину и т.д.
отправка с г.Тольятти любой транспортной - в основном ТК Деловые Линии - по договоренности деревянная обрешетка бесплатная, груз страхуется...
Двигателя на гарантии, стандартная гарантия 3 месяца, если ставите двигатель на официальной станции и проходите плановые ТО на оф. станции гарантия на двигатель до года
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Убедительная просьба, сохранять историю переписки используя функцию "ответить отправителю"!
----------------------------------------------------------------------
Наши контакты:
По всей России
Федеральный 8 (800) 30-1234-7 (бесплатный)
По городам
Ростов-на-Дону +7 (863) 303-36-48
Сотовая связь
Билайн +7 (964) 973-78-15
Мегафон +7 (937) 213-10-53
МТС +7 (987) 933-62-34
За рубежом
Украина +38 (094) 712-14-84
Руководитель: Алексей Владимирович Покачалов
ICQ: 138214241
сот. тел.: +79608367000
Skype: alegzei
e-mail: manager@regiontehsnab.ru
либо самовывоз с г.Тольятти, цены ниже рыночных
Блок в сборе/ Агрегат/Двигатель в сборе
Двигатель 2130 инж. = 40000/54000/69000
первая цены - блок в сборе
вторая цена - двигатель без навесного
третья цена - с навесным
ВНИМАНИЕ стартер не входит в навесное оборудование
при желание из навесного оборудования можно отминусовать или приплюсовать дополнительное оборудование соответственно разукомплектовывая или доукомплектовывая оборудованием, можем продать любые составляющие двигателя к примеру головку, или НЕ двигателя: КПП, сцепление, корзину и т.д.
отправка с г.Тольятти любой транспортной - в основном ТК Деловые Линии - по договоренности деревянная обрешетка бесплатная, груз страхуется...
Двигателя на гарантии, стандартная гарантия 3 месяца, если ставите двигатель на официальной станции и проходите плановые ТО на оф. станции гарантия на двигатель до года
----------------------------------------------------------------------
Убедительная просьба, сохранять историю переписки используя функцию "ответить отправителю"!
----------------------------------------------------------------------
Наши контакты:
По всей России
Федеральный 8 (800) 30-1234-7 (бесплатный)
По городам
Ростов-на-Дону +7 (863) 303-36-48
Сотовая связь
Билайн +7 (964) 973-78-15
Мегафон +7 (937) 213-10-53
МТС +7 (987) 933-62-34
За рубежом
Украина +38 (094) 712-14-84
Руководитель: Алексей Владимирович Покачалов
ICQ: 138214241
сот. тел.: +79608367000
Skype: alegzei
e-mail: manager@regiontehsnab.ru
1 сообщение • Страница 1 из 1
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