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VisaPalt Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: Сегодня, 13:23 Регистрация на визу Цитата Сообщение VisaPalt » Сегодня, 13:29

100% гарантия, записываем в срок! Оплата после проверки записи.

Предоставляем доступ к почте где лежит письмо-оригинал подтверждения записи.

Запись в консульство:

Харьков - 800 грн.

Одесса - 500 грн.

Винница - 800 грн.

Луцк, Львов - 700 грн.

Киев - 800 грн.

Запись в визовый центр:

Одесса от 300 грн.

Харьков, Днепропетровск от 600 грн.

Киев от 200 грн.

Львов, Ужгород, Ивано-Франковск от 300 грн.

Винница, Житомир, Хмельницкий, Черновцы от 400 грн.



Все вышеназванные цены действительны!



А также у нас действуют индивидуальные цены для визовых агентств!



Viber: +375-29-881-52-61

e-mail:

ICQ: 4-3три-99-4

Skype: Bas916 Помощь в оформлении и регистрации национальных рабочих виз, шенген виз.100% гарантия, записываем в срок! Оплата после проверки записи.Предоставляем доступ к почте где лежит письмо-оригинал подтверждения записи.Запись в консульство:Харьков - 800 грн.Одесса - 500 грн.Винница - 800 грн.Луцк, Львов - 700 грн.Киев - 800 грн.Запись в визовый центр:Одесса от 300 грн.Харьков, Днепропетровск от 600 грн.Киев от 200 грн.Львов, Ужгород, Ивано-Франковск от 300 грн.Винница, Житомир, Хмельницкий, Черновцы от 400 грн.Все вышеназванные цены действительны!А также у нас действуют индивидуальные цены для визовых агентств!Viber: +375-29-881-52-61e-mail: visavamvsem@gmail.com ICQ: 4-3три-99-4Skype: Bas916 Вернуться к началу

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