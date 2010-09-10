Регистрация на визу
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
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Регистрация на визу
Помощь в оформлении и регистрации национальных рабочих виз, шенген виз.
100% гарантия, записываем в срок! Оплата после проверки записи.
Предоставляем доступ к почте где лежит письмо-оригинал подтверждения записи.
Запись в консульство:
Харьков - 800 грн.
Одесса - 500 грн.
Винница - 800 грн.
Луцк, Львов - 700 грн.
Киев - 800 грн.
Запись в визовый центр:
Одесса от 300 грн.
Харьков, Днепропетровск от 600 грн.
Киев от 200 грн.
Львов, Ужгород, Ивано-Франковск от 300 грн.
Винница, Житомир, Хмельницкий, Черновцы от 400 грн.
Все вышеназванные цены действительны!
А также у нас действуют индивидуальные цены для визовых агентств!
Viber: +375-29-881-52-61
e-mail: visavamvsem@gmail.com
ICQ: 4-3три-99-4
Skype: Bas916
100% гарантия, записываем в срок! Оплата после проверки записи.
Предоставляем доступ к почте где лежит письмо-оригинал подтверждения записи.
Запись в консульство:
Харьков - 800 грн.
Одесса - 500 грн.
Винница - 800 грн.
Луцк, Львов - 700 грн.
Киев - 800 грн.
Запись в визовый центр:
Одесса от 300 грн.
Харьков, Днепропетровск от 600 грн.
Киев от 200 грн.
Львов, Ужгород, Ивано-Франковск от 300 грн.
Винница, Житомир, Хмельницкий, Черновцы от 400 грн.
Все вышеназванные цены действительны!
А также у нас действуют индивидуальные цены для визовых агентств!
Viber: +375-29-881-52-61
e-mail: visavamvsem@gmail.com
ICQ: 4-3три-99-4
Skype: Bas916
1 сообщение • Страница 1 из 1
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