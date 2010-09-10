Заправка огнетушителей.
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Заправка огнетушителей.
Друзья, у нас на фирме была проверка и оказалось , что огнетушители просроченные, нужно быстренько их где-то перезаправить, посоветуйте, может кто в курсе вопроса!
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