Заправка огнетушителей.

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ОленькаР
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 16:34

Заправка огнетушителей.

Сообщение ОленькаР » 10 янв 2017, 13:41

Друзья, у нас на фирме была проверка и оказалось , что огнетушители просроченные, нужно быстренько их где-то перезаправить, посоветуйте, может кто в курсе вопроса!
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Ledi MacBeth
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вчера, 15:33

Re: Заправка огнетушителей.

Сообщение Ledi MacBeth » Сегодня, 11:51

Оленька, варите лучше борщ
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