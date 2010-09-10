Сообщение AleksanSip » 5 минут назад

Долго искал инфу в инете, пока случайно не обнаружил вот этот сайт

Для моих знакомых эта информация оказалась очень полезной.

Всем успехов!



<a href="http://prom-electric.ru/articles/2/26/">Разработка плат контроля Питер</a>