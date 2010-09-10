Митюхляева Вероника 20 лет, Митюхляева анна 10 лет, ДЦП, Сбор средств на 6-й курс реабилитации в ЕДКС
Благотворительность в Рязани
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Митюхляева Вероника 20 лет, Митюхляева анна 10 лет, ДЦП, Сбор средств на 6-й курс реабилитации в ЕДКС
Митюхляева Вероника, 20 лет, ДЦП спастический тетрапарез.
Митюхляева Анна, 10лет, ДЦП спастическая диплегия. Россия , Свердловская область, поселок Ачит.
Здравствуйте!
Я мама двух замечательных девочек Митюхляева Вероника Владиславовна 15.08.1996 года рождения и Митюхляева Анна Владиславовна 18.07.2006 года. У моих обеих дочерей серьёзное заболевание или как нам говорят одно на двоих – ДЦП.
У Вероники: ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени, когнитивные нарушения, гипертрофия зрительного нерва. Вероничка родилась недоношенной, с весом 1.100кг на 29 недели беременности, пережила две клинические смерти, отказывали работать легкие и почки, но благодаря Божьей помощи и моими молитвами она выжила. Врачи убеждали, нас отказаться от ребенка, говорили о страшном будущем, но мы с мужем решили, что не за что на свете не расстанемся с нашей малышкой. И началась наша жизнь с клиник, реабилитационных центров по лечению ДЦП. За всю свою небольшую жизнь наша Никуша стойко переносила все лечение как настоящий борец.
В 2006 году у нас родилась Анечка, мы так ждали ее и надеялись, что все будет хорошо, что ребенок родится здоровым. Я соблюдала все предписания врачей, готовилась к ее рождению. Она была долгожданным ребенком, об этом говорит разница в возрасте между девочками десять лет. Но, волей судьбы Анечка родилась тоже недоношенной 1.480, с кровоизлиянием в мозг, перинатальное поражение ЦНС, трое суток была на вентиляции легких. Когда я ее первый раз увидела, это был маленький комочек весь в проводах. Хотя, кажется, я это уже проходила, могла бы предположить, что так будет. Но мое сердце и душа разрывались на части. Я боялась за ее судьбу, боялась что она, так же как и ее сестренка не сможет ходить, говорить. Врачи успокаивали меня - все будет хорошо, вообще так и было до определенного времени. Малышка на первый взгляд не отставала в развитии, во время стала держать головку, села в 9 месяцев, радости не было предела, от счастья плакать хотелось. Я была самая счастливая мама на всем свете. Прогнозы врачей сбывались. Пока нам в десять месяцев, не поставили диагноз, одним словом «ПРИГОВОР» - «ДЦП, спастическая диплегия». Ножом по сердцу, что было со мной только Богу известно. Как в пословице говориться - нельзя войти в одну реку дважды, но мы вошли. И все пошло по второму кругу: те же клиники, те же реабилитационные центры, жуть просто. Видеть страдание своего ребенка. Только тогда был один ребенок, а теперь два. Одно успокаивало, что интеллект сохранен. В полтора года Анечка наизусть рассказывала стихотворение «Мойдодыр». Ходить самостоятельно Анечка начала в два года, но только на носочках. Какое это было счастье видеть первые шаги своей малышки. Мы с мужем были самые счастливые. Это счастье-несчастье мы пытались преодолеть вместе с мужем Владиславом.
Но видимо не всё в этой жизни так просто. В апреле 2009 года наш любимый папочка трагически погиб. Большое горе посетило нашу семью. В доме стало холодно, не уютно. Мне казалось всё – жизнь закончена. Как жить?... На руках доченьки и обе инвалиды. Помощи ждать не откуда, родственников нет, мама моя умерла много лет назад, а свекровь не хочет признавать своих внучек. Вот пришлось собрать всю свою волю в кулак и сказать себе – Не отчаивайся, все будет хорошо, ты сильная. Так я начала сражаться за здоровье своих детей одна.
С помощью благотворительного фонда «Предания» в 2011году мы в первый раз попали в санаторий города Евпатории, в котором мы последующие годы проходим реабилитацию.
За эти года много пройдено и сделано. За этими маленькими хрупкими плечами огромное количество уколов , занятий ЛФК , операций и т.д и т.п. и очень сильная просто огромная выдержка , стремление и воля к победе. У каждой моих девочек огромные достижения, вопреки прогнозам врачей . Ведь идти вперед и не оглядываться назад – это наш девиз. Преодолевая боль девочки, стремятся к заветной мечте – Быть здоровыми. Слава Богу - это им удается. За все эти годы они многого добились и много умеют. Вероника из беспомощного гусенка выросла, прекрасная девушка может ходить за одну руку и передвигаться в « Параподиуме». Анечка после проведенной операции в этом году может вставать на пяточку. И даже научилась кататься на коньках.
Но что бы, не потерять свои достижения и достичь новые , девочкам необходима постоянная реабилитация. По рекомендации нашего лечащего врача следующее лечение запланировано на 11 июня 2017года. Срок пребывания в санатории 45 дней.
Санаторий выставил предварительный счет.
Мы искренне надеемся, что Вы нас поддержите и поможете собрать необходимую сумму!!! Мы будем искренне благодарны за любую помощь!
Помимо этого необходимы деньги на дополнительные занятия ЛФК, процедуру БРВС, которая не входит в стоимость путёвки и оплачивается отдельно, а также перелёт к месту лечения и обратно.
На лечение необходимо:
По счёту: 309, 985 рублей
Дополнительные занятия ЛФК: 45 занятий х 2 часа (по 1.000 рублей за час) = 90.000 рублей
БРВС: 420 х 30 = 12.600 рублей
Такси Симферополь-Евпатория-Симферополь: 1.500 х 2 = 3.000 рублей
Общая стоимость лечения составляет 415,585 рублей
Для меня это неподъёмная сумма, потому что я воспитываю девочек одна (муж умер 7 лет назад). В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью в оплате лечение для моих детей. Ваша помощь и поддержка для нас сейчас очень важна. Спасибо всем, кто неравнодушно относится к судьбам девочек.
Скорая социальная помощь :
http://www.nofollow.ru/video.php?c=XQzlwet1e3g эфир 18.07.2011
http://www.nofollow.ru/video.php?c=AwOIdpKiqaU эфир 20.02.2012
https://www.youtube.com/watch?v=wOdsnCSF9eg эфир 04.03.2014
Реквизиты для оказания помощи Веронике и Анны:
Адрес для почтовых переводов:
623230 Свердловская область,
Поселок Ачит,
ул. Кусакина д.56, кв.25
Митюхляева Оксана Валентиновна
Карта Сбербанка № 63900216 9088232018
Получатель: Митюхляева Оксана Валентиновна
================================
Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России"
ИНН 7707083893
Р/с 47422810816549940001
КПП 667102006
К/с 30101810500000000674
БИК 046577674
Получатель: Митюхляева Оксана Валентиновна
ЯНДЕКС ДЕНЬГИ: 410012880225348
Номер для пополнения МТС
==================
+7(982) 724 7406
Контакты для связи:
Телефон: +7-912-609-36-81(Оксана Валентиновна)
E-mail: oksana.mityuhlyaeva@mail.ru
Документы и дополнительная информация на сайте:
http://mityuhlyaevy.ucoz.com/
Митюхляева Анна, 10лет, ДЦП спастическая диплегия. Россия , Свердловская область, поселок Ачит.
Здравствуйте!
Я мама двух замечательных девочек Митюхляева Вероника Владиславовна 15.08.1996 года рождения и Митюхляева Анна Владиславовна 18.07.2006 года. У моих обеих дочерей серьёзное заболевание или как нам говорят одно на двоих – ДЦП.
У Вероники: ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени, когнитивные нарушения, гипертрофия зрительного нерва. Вероничка родилась недоношенной, с весом 1.100кг на 29 недели беременности, пережила две клинические смерти, отказывали работать легкие и почки, но благодаря Божьей помощи и моими молитвами она выжила. Врачи убеждали, нас отказаться от ребенка, говорили о страшном будущем, но мы с мужем решили, что не за что на свете не расстанемся с нашей малышкой. И началась наша жизнь с клиник, реабилитационных центров по лечению ДЦП. За всю свою небольшую жизнь наша Никуша стойко переносила все лечение как настоящий борец.
В 2006 году у нас родилась Анечка, мы так ждали ее и надеялись, что все будет хорошо, что ребенок родится здоровым. Я соблюдала все предписания врачей, готовилась к ее рождению. Она была долгожданным ребенком, об этом говорит разница в возрасте между девочками десять лет. Но, волей судьбы Анечка родилась тоже недоношенной 1.480, с кровоизлиянием в мозг, перинатальное поражение ЦНС, трое суток была на вентиляции легких. Когда я ее первый раз увидела, это был маленький комочек весь в проводах. Хотя, кажется, я это уже проходила, могла бы предположить, что так будет. Но мое сердце и душа разрывались на части. Я боялась за ее судьбу, боялась что она, так же как и ее сестренка не сможет ходить, говорить. Врачи успокаивали меня - все будет хорошо, вообще так и было до определенного времени. Малышка на первый взгляд не отставала в развитии, во время стала держать головку, села в 9 месяцев, радости не было предела, от счастья плакать хотелось. Я была самая счастливая мама на всем свете. Прогнозы врачей сбывались. Пока нам в десять месяцев, не поставили диагноз, одним словом «ПРИГОВОР» - «ДЦП, спастическая диплегия». Ножом по сердцу, что было со мной только Богу известно. Как в пословице говориться - нельзя войти в одну реку дважды, но мы вошли. И все пошло по второму кругу: те же клиники, те же реабилитационные центры, жуть просто. Видеть страдание своего ребенка. Только тогда был один ребенок, а теперь два. Одно успокаивало, что интеллект сохранен. В полтора года Анечка наизусть рассказывала стихотворение «Мойдодыр». Ходить самостоятельно Анечка начала в два года, но только на носочках. Какое это было счастье видеть первые шаги своей малышки. Мы с мужем были самые счастливые. Это счастье-несчастье мы пытались преодолеть вместе с мужем Владиславом.
Но видимо не всё в этой жизни так просто. В апреле 2009 года наш любимый папочка трагически погиб. Большое горе посетило нашу семью. В доме стало холодно, не уютно. Мне казалось всё – жизнь закончена. Как жить?... На руках доченьки и обе инвалиды. Помощи ждать не откуда, родственников нет, мама моя умерла много лет назад, а свекровь не хочет признавать своих внучек. Вот пришлось собрать всю свою волю в кулак и сказать себе – Не отчаивайся, все будет хорошо, ты сильная. Так я начала сражаться за здоровье своих детей одна.
С помощью благотворительного фонда «Предания» в 2011году мы в первый раз попали в санаторий города Евпатории, в котором мы последующие годы проходим реабилитацию.
За эти года много пройдено и сделано. За этими маленькими хрупкими плечами огромное количество уколов , занятий ЛФК , операций и т.д и т.п. и очень сильная просто огромная выдержка , стремление и воля к победе. У каждой моих девочек огромные достижения, вопреки прогнозам врачей . Ведь идти вперед и не оглядываться назад – это наш девиз. Преодолевая боль девочки, стремятся к заветной мечте – Быть здоровыми. Слава Богу - это им удается. За все эти годы они многого добились и много умеют. Вероника из беспомощного гусенка выросла, прекрасная девушка может ходить за одну руку и передвигаться в « Параподиуме». Анечка после проведенной операции в этом году может вставать на пяточку. И даже научилась кататься на коньках.
Но что бы, не потерять свои достижения и достичь новые , девочкам необходима постоянная реабилитация. По рекомендации нашего лечащего врача следующее лечение запланировано на 11 июня 2017года. Срок пребывания в санатории 45 дней.
Санаторий выставил предварительный счет.
Мы искренне надеемся, что Вы нас поддержите и поможете собрать необходимую сумму!!! Мы будем искренне благодарны за любую помощь!
Помимо этого необходимы деньги на дополнительные занятия ЛФК, процедуру БРВС, которая не входит в стоимость путёвки и оплачивается отдельно, а также перелёт к месту лечения и обратно.
На лечение необходимо:
По счёту: 309, 985 рублей
Дополнительные занятия ЛФК: 45 занятий х 2 часа (по 1.000 рублей за час) = 90.000 рублей
БРВС: 420 х 30 = 12.600 рублей
Такси Симферополь-Евпатория-Симферополь: 1.500 х 2 = 3.000 рублей
Общая стоимость лечения составляет 415,585 рублей
Для меня это неподъёмная сумма, потому что я воспитываю девочек одна (муж умер 7 лет назад). В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью в оплате лечение для моих детей. Ваша помощь и поддержка для нас сейчас очень важна. Спасибо всем, кто неравнодушно относится к судьбам девочек.
Скорая социальная помощь :
http://www.nofollow.ru/video.php?c=XQzlwet1e3g эфир 18.07.2011
http://www.nofollow.ru/video.php?c=AwOIdpKiqaU эфир 20.02.2012
https://www.youtube.com/watch?v=wOdsnCSF9eg эфир 04.03.2014
Реквизиты для оказания помощи Веронике и Анны:
Адрес для почтовых переводов:
623230 Свердловская область,
Поселок Ачит,
ул. Кусакина д.56, кв.25
Митюхляева Оксана Валентиновна
Карта Сбербанка № 63900216 9088232018
Получатель: Митюхляева Оксана Валентиновна
================================
Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России"
ИНН 7707083893
Р/с 47422810816549940001
КПП 667102006
К/с 30101810500000000674
БИК 046577674
Получатель: Митюхляева Оксана Валентиновна
ЯНДЕКС ДЕНЬГИ: 410012880225348
Номер для пополнения МТС
==================
+7(982) 724 7406
Контакты для связи:
Телефон: +7-912-609-36-81(Оксана Валентиновна)
E-mail: oksana.mityuhlyaeva@mail.ru
Документы и дополнительная информация на сайте:
http://mityuhlyaevy.ucoz.com/
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