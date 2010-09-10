Где и как познакомились Паулина Андреева и Федор Бондарчук?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Где и как познакомились Паулина Андреева и Федор Бондарчук?
Кто такая Софи Лорен? Когда День рождения Софи Лорен?
Если нравится мужчина, ему нельзя об этом говорить? Или можно?
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Если нравится мужчина, ему нельзя об этом говорить? Или можно?
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