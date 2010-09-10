При ком 1 января в СССР впервые стало нерабочим днём?
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
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При ком 1 января в СССР впервые стало нерабочим днём?
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