Что означает полублатной на жаргоне?
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Что означает полублатной на жаргоне?
Всегда ли можно добиться чего то с помощью кулаков?
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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