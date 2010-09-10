Как правильно писать Обворачивается или Оборачивается? Почему?
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Комментарии по программному обеспечению.
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Как правильно писать Обворачивается или Оборачивается? Почему?
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