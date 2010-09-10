Сервис по доставке еды
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Сервис по доставке еды
Foodfox – самый быстрый и надежный сервис по доставке еды из
лучших ресторанов в центре Москвы.
Мы решили запустить наш сервис, когда сами столкнулись с проблемой заказа
хорошей еды.
Многие любимые рестораны не имели собственной доставки,
а в тех, где она была, приходилось ждать еду по полтора часа.
Теперь вы можете заказать прекрасную еду из любимых ресторанов и
получить ее в самые кратчайшие сроки! https://ad.admitad.com/g/j73yeafmwv3022 ... 81bb80eaa/
лучших ресторанов в центре Москвы.
Мы решили запустить наш сервис, когда сами столкнулись с проблемой заказа
хорошей еды.
Многие любимые рестораны не имели собственной доставки,
а в тех, где она была, приходилось ждать еду по полтора часа.
Теперь вы можете заказать прекрасную еду из любимых ресторанов и
получить ее в самые кратчайшие сроки! https://ad.admitad.com/g/j73yeafmwv3022 ... 81bb80eaa/
1 сообщение • Страница 1 из 1
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